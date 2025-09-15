Sur quelle chaîne voir Augsbourg – Mayence en streaming ?

Ce samedi 20 septembre 2025, le WWK Arena accueille la confrontation entre le FC Augsbourg et le 1. FSV Mayence 05 à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga. Ce match très attendu débutera à 15:30 et promet un affrontement engagé entre deux formations bien décidées à faire valoir leurs ambitions en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Augsbourg – Mayence ?

Le match Augsbourg – Mayence sera diffusé en direct en France sur beIN SPORTS MAX 6. Les abonnés pourront ainsi suivre l’intégralité de cette rencontre de Bundesliga, avec des commentaires et un dispositif complet pour plonger dans l’ambiance allemande. Une belle affiche à ne pas manquer pour les amateurs de football outre-Rhin.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre le match en streaming légal, il vous suffit d’être abonné à beIN Sports. Connectez-vous ensuite via l’application ou directement sur le site officiel du diffuseur avec vos identifiants.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 15:00 pour ne rien rater de l’avant-match, des compositions d’équipes et des enjeux. Personnellement, je ne compte pas manquer cette rencontre que je regarderai bien installé devant ma TV.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 4e journée de Bundesliga peut s’avérer crucial pour les deux équipes. Augsbourg, qui évolue à domicile, voudra saisir l’opportunité de prendre trois points précieux pour se positionner dans le haut de tableau. De son côté, Mayence cherchera à se relancer après un début de saison contrasté. Le duel s’annonce donc animé, entre une équipe ambitieuse à la maison et un adversaire en quête de confirmation.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose un service de replay pour ses abonnés. Si vous ne pouvez pas voir le match en direct, vous pourrez le visionner ultérieurement via la plateforme de replay de beIN Sports, accessible sur PC, smartphone, tablette ou TV connectée.

Les infos essentielles du match Augsbourg – Mayence