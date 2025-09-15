Sur quelle chaîne voir Hoffenheim – Bayern Munich en streaming ?

Ce samedi 20 septembre 2025, la Bundesliga nous offre un choc passionnant entre Hoffenheim et le Bayern Munich. Cette rencontre comptant pour la 4e journée du championnat allemand se jouera au PreZero Arena, avec un coup d’envoi prévu à 15:30. Une affiche à ne pas manquer entre deux équipes ambitieuses.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Hoffenheim – Bayern Munich ?

Le match Hoffenheim – Bayern Munich sera diffusé en direct en France sur beIN SPORTS MAX 4. Cette chaîne vous permettra de suivre l’intégralité de la rencontre avec les commentaires en français et la qualité HD. Pour les amateurs de football allemand, cet affrontement est une belle occasion de voir à l’œuvre deux formations dynamiques. Personnellement, je me poserais volontiers devant ma TV pour suivre ce match.

Comment suivre la rencontre en streaming ?

Pour voir ce match en streaming légal, il vous suffit d’être abonné à beIN Sports. L’abonnement peut être activé depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone ou une Smart TV. Il suffit de vous connecter à votre espace client sur le site ou l’application officielle de beIN Sports. Le direct sera disponible à partir de 15:30, mais il est conseillé de se connecter quelques minutes avant pour ne rien rater de l’avant-match, qui vous plongera dans l’ambiance du PreZero Arena.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Hoffenheim et le Bayern Munich revêt une grande importance dans cette 4e journée de Bundesliga. Hoffenheim, désireux d’accrocher une place en haut de tableau, voit ici l’occasion de frapper un grand coup face au géant munichois. De son côté, le Bayern Munich vise un nouveau titre de champion et ne peut pas se permettre de perdre des points en début de saison. Cet affrontement s’annonce donc intense et potentiellement riche en buts.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné, vous pourrez revoir le match grâce au service de replay proposé par beIN Sports. La rencontre sera généralement disponible quelques heures après la diffusion en direct, vous permettant ainsi de le revoir à tout moment sur les supports compatibles.

Résumé des informations à retenir