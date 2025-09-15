Sur quelle chaîne voir Burnley – Nottingham Forest en streaming ?

Le choc entre Burnley et Nottingham Forest s’annonce palpitant. Cette rencontre de la 5e journée de Premier League aura lieu le samedi 20 septembre 2025 au Turf Moor. Le coup d’envoi est prévu à 16:00, dans une ambiance qui promet d’être électrique.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Burnley – Nottingham Forest ?

En France, le match Burnley – Nottingham Forest sera retransmis en direct sur CANAL+. La chaîne proposera une couverture complète de cette affiche du championnat anglais, dès le début de l’après-midi. Une belle programmation pour les amateurs de Premier League.

Ce rendez-vous est à ne pas manquer si vous aimez le football anglais, car l’ambiance à Turf Moor et l’enjeu sportif devraient offrir un spectacle de qualité.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder la rencontre en streaming, vous devez être abonné à l’offre CANAL+. Une fois votre abonnement activé, vous pourrez accéder à la retransmission en direct depuis l’application myCANAL ou via le site internet de la chaîne.

Pensez à vous connecter dès 16:00 pour profiter de l’avant-match et de toutes les analyses d’avant-rencontre. Personnellement, je ne manquerais ce duel pour rien et je me poserai tranquillement devant ma TV pour vivre ce moment de football.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match entre Burnley et Nottingham Forest compte pour la 5e journée du championnat. À ce stade de la saison, chaque point compte. Pour Burnley, jouer à domicile est une occasion précieuse de conforter sa position et d’engranger des points face à un concurrent direct. Nottingham Forest, de son côté, cherchera à ramener un résultat positif du Turf Moor pour rester dans la course au maintien ou viser le milieu de tableau selon sa forme du moment.

Il s’agit donc d’un affrontement important pour les deux équipes, qui doivent absolument capitaliser sur ce genre de matchs pour atteindre leurs objectifs respectifs cette saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ mettra à disposition un replay du match Burnley – Nottingham Forest. Si vous avez manqué la diffusion en direct, vous pourrez revisionner la rencontre à tout moment via la plateforme myCANAL, accessible à tous les abonnés.

Les infos essentielles du match