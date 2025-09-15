Sur quelle chaîne voir West Ham – Crystal Palace en streaming ?

West Ham affronte Crystal Palace ce samedi 20 septembre 2025 dans le cadre de la 5e journée de la Premier League. Le match se déroulera au London Stadium, dans une ambiance qui promet d’être électrique. Le coup d’envoi est prévu à 16:00, un horaire parfait pour savourer un bon match de football entre deux formations anglaises accrocheuses.

Sur quelle chaîne peut-on regarder West Ham – Crystal Palace ?

La diffusion du match West Ham – Crystal Palace sera assurée en direct sur CANAL+ en France. Cette rencontre de Premier League attirera forcément les passionnés du championnat anglais, avec deux équipes qui veulent se battre pour une place dans la première moitié du classement.

Le rendez-vous est à ne pas manquer : si vous êtes amateur de football anglais, cette affiche mérite le détour. Personnellement, je compte bien m’installer confortablement pour suivre ce match à la télévision, avec l’espoir de voir du beau jeu et des buts.

Comment suivre la rencontre :

Pour voir le match en direct sur CANAL+, vous devez disposer d’un abonnement actif. Il est possible d’y accéder via la télévision, mais aussi via l’application myCANAL sur mobile, tablette ou ordinateur.

Pensez à vous connecter suffisamment tôt, idéalement à partir de 16:00, afin de ne rien manquer de l’avant-match et des compositions officielles.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre West Ham et Crystal Palace revêt une certaine importance, même si ce n’est que la 5e journée du championnat. Pour West Ham, une victoire à domicile leur permettrait de consolider leur dynamique et viser le haut du tableau. Crystal Palace, de son côté, cherchera à engranger des points précieux à l’extérieur pour éviter de s’enliser dans la deuxième partie du classement.

Avec deux styles de jeu contrastés et des joueurs de talent des deux côtés, cette rencontre s’annonce engagée, rythmée et agréable à suivre. Un vrai test pour les deux équipes à ce stade de la saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Bonne nouvelle pour ceux qui ne pourront pas suivre le match en direct : CANAL+ mettra à disposition un replay du match West Ham – Crystal Palace via sa plateforme myCANAL. Vous pourrez ainsi revoir l’intégralité de la rencontre à tête reposée, à l’heure qui vous convient.

Résumé des infos du match :