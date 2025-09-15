Sur quelle chaîne voir Brighton – Tottenham en streaming ?

La Premier League continue de faire vibrer les fans avec une affiche prometteuse : Brighton affronte Tottenham le samedi 20 septembre 2025 au American Express Stadium. Ce duel comptant pour la 5e journée du championnat anglais débutera à 16:00. Un rendez-vous à surtout ne pas manquer entre deux équipes ambitieuses en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Brighton – Tottenham ?

En France, le match entre Brighton et Tottenham sera diffusé en exclusivité sur CANAL+. Les abonnés pourront suivre cette rencontre en direct sur la chaîne CANAL+ Foot. Cette confrontation de Premier League s’annonce palpitante et mérite clairement une place dans votre agenda sportif.

Personnellement, je compte bien m’installer confortablement devant ma TV pour suivre ce match, tant les deux formations nous régalent souvent sur le terrain.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match Brighton – Tottenham, il vous suffit d’être abonné à l’offre CANAL+ incluant la chaîne CANAL+ Foot. Une fois votre abonnement activé, connectez-vous sur votre télévision, ordinateur, smartphone ou tablette via la plateforme myCANAL.

Nous vous recommandons de vous connecter dès 15:45 pour profiter de l’avant-match, des statistiques, compositions d’équipes et premiers commentaires des spécialistes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de Premier League oppose deux formations aux ambitions claires. Brighton, qui joue devant son public, cherche à s’installer durablement dans la première moitié du classement. Avec un effectif solide et un jeu attractif, les Seagulls feront tout pour prendre les trois points à domicile.

De son côté, Tottenham se positionne comme un sérieux prétendant pour les places européennes. Chaque point compte dans cette course effrénée au top 4, et ce déplacement à Brighton représente un vrai test pour les Spurs. Un match ouvert en perspective, avec de l’enjeu pour chacun.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ permet de revoir le match en replay via la plateforme myCANAL. En cas d’empêchement pour le direct, vous pourrez retrouver l’intégralité de la rencontre à la demande, dans les heures suivant le coup de sifflet final.

Résumé des informations importantes