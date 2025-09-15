Sur quelle chaîne voir Real Madrid – Espanyol en streaming ?

Le Real Madrid reçoit l’Espanyol de Barcelone ce samedi 20 septembre 2025 au mythique Estadio Santiago Bernabéu. Cette affiche de la 5e journée de LaLiga débutera à 16h15 et s’annonce passionnante aussi bien pour les amoureux du jeu madrilène que pour les supporters catalans. Un rendez-vous de football espagnol à ne pas manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Real Madrid – Espanyol ?

Le match Real Madrid – Espanyol sera diffusé en direct en France sur beIN SPORTS 2. Si vous êtes fan de la Liga ou que vous souhaitez simplement passer un bon moment devant du football de qualité, cette rencontre est idéale. Avec des enjeux importants dès le début de saison, cette opposition promet du jeu et de l’intensité au Bernabéu.

Personnellement, je ne manquerai pas ce duel et je me poserai devant ma TV pour suivre ce match captivant.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre ce choc en streaming, il est nécessaire d’être abonné à la plateforme beIN SPORTS. Une fois votre abonnement activé, vous pouvez regarder le match en direct sur votre TV, ordinateur, smartphone ou tablette via l’application ou le site officiel.

Il est conseillé de se connecter dès 16h00 pour profiter de l’avant-match et des analyses d’experts.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre de la 5e journée de Liga est déjà un test important pour les deux formations. Le Real Madrid, toujours à la recherche du titre domestique, doit impérativement engranger des points à domicile face à un adversaire abordable sur le papier.

Côté Espanyol, un bon résultat au Santiago Bernabéu représenterait un exploit et un véritable boost de confiance en ce début de saison. Cette opposition met donc en lumière deux dynamiques contrastées, mais une même volonté de bien faire.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un service de replay accessible à ses abonnés. Si vous ne pouvez pas suivre le match en direct, vous aurez l’opportunité de le revoir en différé via l’espace beIN SPORTS CONNECT ou l’application dédiée.

Les infos à retenir