Sur quelle chaîne voir Nantes – Rennes en streaming ?

Le stade de la Beaujoire sera le théâtre d’une belle affiche de Ligue 1 McDonald’s ce samedi 20 septembre 2025. À partir de 17:00, le FC Nantes recevra le Stade Rennais pour la 5e journée du championnat. Ce derby breton s’annonce intense, aussi bien sur le terrain que devant les écrans.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Nantes – Rennes ?

Le match Nantes – Rennes sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Vous pourrez suivre cette superbe rencontre en direct et en intégralité sur cette chaîne, accessible via votre abonnement TV ou en streaming depuis vos appareils connectés.

Ce derby est l’un des moments forts de cette 5e journée de Ligue 1. Que vous soyez fan nantais ou rennais, installez-vous confortablement : cette affiche promet du suspense et du spectacle. Personnellement, je ne manquerai ce match sous aucun prétexte.

Comment suivre la rencontre en streaming ?

Pour voir le match Nantes – Rennes en streaming, il vous suffit d’être abonné à beIN Sports. Une fois votre compte activé, connectez-vous via l’application beIN SPORTS CONNECT ou via le site officiel du diffuseur.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 17:00 pour ne rien rater de l’avant-match, des compositions d’équipes et des premières analyses des consultants.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre entre Nantes et Rennes intervient à un moment clé de la saison : la 5e journée est souvent révélatrice des dynamiques d’équipe. Le FC Nantes aura à cœur de briller à domicile pour engranger des points précieux. De son côté, le Stade Rennais ne viendra pas pour faire de la figuration : une victoire en déplacement serait un signal fort envoyé aux autres prétendants européens.

Au-delà de la rivalité régionale, ce match peut aussi peser lourd pour la suite du championnat. Il faudra garder un œil attentif sur cette affiche.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous n’avez pas pu voir le match en direct, beIN SPORTS 1 propose un service de replay. Il vous suffira de vous connecter à votre compte sur l’application beIN SPORTS CONNECT ou via votre box TV pour revoir le match en différé.

Les infos essentielles à retenir