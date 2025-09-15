Sur quelle chaîne voir Bordeaux – Angoulême en streaming ?

La 6e journée de National 2 réserve une belle affiche avec une opposition entre Bordeaux et Angoulême ce samedi 20 septembre 2025. Le match se disputera au Stade Matmut-Atlantique et le coup d’envoi est prévu à 18:00. Une rencontre que les amateurs de football régional ne voudront pas manquer.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bordeaux – Angoulême ?

Le match entre Bordeaux et Angoulême sera diffusé en direct à la télévision sur la chaîne TV7, accessible gratuitement dans la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes dans la zone de diffusion de TV7, vous pourrez suivre l’intégralité de la rencontre en direct, avec les commentaires et analyses habituels. Un rendez-vous immanquable pour les supporters et les curieux de National 2.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder Bordeaux – Angoulême en direct, il suffit d’accéder à la chaîne TV7 via la télévision locale ou son site web si la diffusion y est proposée. Aucune plateforme nationale ne retransmettra le match en streaming légal à ce jour. Pour ne rien manquer, il est conseillé de se connecter à partir de 18:00 pour profiter de l’avant-match et des compositions d’équipe.

Si vous êtes en déplacement ou hors de la région, il n’existe pas de solution officielle de streaming, mais la rencontre pourra être suivie en direct texte ou score en ligne sur des sites spécialisés.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre est capitale pour les deux formations dans cette 6e journée de National 2. Bordeaux, ancien pensionnaire de Ligue 1, ambitionne de remonter les échelons du football français. Face à eux, Angoulême a l’objectif de s’installer durablement dans cette division et de jouer les trouble-fêtes.

Chacune des équipes voudra s’imposer pour se placer au mieux dans la course à la montée ou au maintien. Cette affiche, qui sent la rivalité régionale, promet un duel intense, peut-être même décisif pour la dynamique de la saison. Franchement, cette rencontre va être agréable à suivre ; personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien en rater.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, TV7 propose généralement un service de replay accessible sur son site internet après la diffusion du match. Si vous ne pouvez pas assister au direct, vous pourrez donc revivre la rencontre a posteriori depuis votre ordinateur ou tablette.

Les infos essentielles du match Bordeaux – Angoulême