Sur quelle chaîne voir Hellas Verone – Juventus Turin en streaming ?

Un classique du championnat italien vous attend ce samedi 20 septembre 2025. En déplacement au Stadio Marcantonio Bentegodi, la Juventus Turin affronte l’Hellas Verone dans le cadre de la 4e journée de Serie A. Coup d’envoi prévu à 18:00 pour cette affiche toujours disputée et pleine de surprises.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Hellas Verone – Juventus Turin ?

Le match entre Hellas Verone et la Juventus Turin sera diffusé en direct sur DAZN. Il s’agit de la seule plateforme française à proposer cette rencontre en streaming légal le samedi soir.

Le coup d’envoi est prévu à 18:00, une excellente heure pour se poser devant son écran et assister à une confrontation souvent spectaculaire. Ce duel entre une équipe de haut de tableau et un outsider solide promet du rythme et de l’intensité.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au match en streaming, vous devez disposer d’un abonnement actif sur la plateforme DAZN. Dès que votre abonnement est actif, vous pouvez suivre le direct depuis votre ordinateur, tablette, smartphone ou TV connectée. Une fois connecté, il suffira de vous rendre sur l’interface du match dès 18:00 pour profiter de l’avant-match et de l’analyse d’experts.

Personnellement, je ne manquerais ce rendez-vous pour rien. L’ambiance du Bentegodi et l’enjeu sportif rendent cette confrontation très agréable à suivre.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre compte pour la 4e journée de la Serie A. L’Hellas Verone, souvent accrocheur à domicile, tentera de freiner la Juventus, toujours ambitieuse dans sa quête du titre. Chaque point est crucial en début de saison, et la Vieille Dame doit engranger des victoires pour rester en haut du classement.

De son côté, Verone, peut-être outsider mais loin d’être une équipe à sous-estimer, aura à cœur de créer la surprise contre un ténor du championnat. Les deux formations ont donc tout à jouer, ce qui promet un match disputé et tactique.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un replay complet du match après sa diffusion. Si vous ne pouvez pas être disponible à 18:00, il vous sera possible de revoir l’intégralité de la rencontre à tout moment dès que le live est terminé. Une solution idéale pour ne rien rater, même en différé.

Résumé des informations pratiques