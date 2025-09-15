Sur quelle chaîne voir RB Leipzig – Cologne en streaming ?

Le RB Leipzig reçoit le FC Cologne ce samedi 20 septembre 2025 au Red Bull Arena dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi de ce match est prévu à 18h30. Une belle affiche du championnat allemand entre deux équipes qui ont des ambitions bien distinctes, mais un objectif commun : faire un bon résultat.

Sur quelle chaîne peut-on regarder RB Leipzig – Cologne ?

Le match RB Leipzig – Cologne sera retransmis en direct en France sur beIN SPORTS MAX 4. Cette chaîne diffusera l’intégralité de la rencontre à partir de 18h30, heure du coup d’envoi. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de Bundesliga, d’autant plus que cette confrontation promet du spectacle.

Le championnat allemand est souvent riche en buts et en intensité, et ce match ne devrait pas faire exception. Installez-vous confortablement, personnellement, je ne raterais ce match pour rien au monde.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match RB Leipzig – Cologne, vous devez être abonné à beIN SPORTS. L’accès peut se faire via le site internet de la chaîne ou les applications officielles disponibles sur smartphone, tablette et TV connectée.

Pensez à vous connecter quelques minutes avant le coup d’envoi, idéalement dès 18h15, pour profiter de l’avant-match et suivre les dernières infos liées à la composition, aux enjeux et aux statistiques importantes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Côté Leipzig, l’objectif est clair : rester en haut du classement et confirmer leur statut de prétendant aux places européennes. Le club affiche souvent de fortes ambitions en Bundesliga, et les points pris à domicile seront essentiels pour la suite de la saison.

Pour Cologne, chaque rencontre compte. Le club vise avant tout le maintien, mais ne reniera pas une performance remarquée à l’extérieur. Face au RB Leipzig, il faudra être solide défensivement et jouer les contres à fond. L’enjeu est de taille pour ces deux formations qui doivent déjà gérer ce début de saison avec sérieux.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose généralement les replays de ses matchs sur sa plateforme digitale. Si vous ratez la diffusion en direct, vous pourrez donc revoir le match RB Leipzig – Cologne en différé, en toute tranquillité sur l’espace “Replay” de l’application ou du site web de beIN SPORTS.

Récapitulatif des informations du match