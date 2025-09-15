Sur quelle chaîne voir Manchester United – Chelsea en streaming ?

Rendez-vous incontournable de la 5e journée de Premier League, le duel entre Manchester United et Chelsea se jouera le samedi 20 septembre 2025 à 18:30, dans le mythique stade d’Old Trafford. Entre deux équipes emblématiques du football anglais, cette affiche promet du spectacle, des buts et une intensité à l’anglaise. Personnellement, je ne manquerais ce choc pour rien au monde !

Sur quelle chaîne peut-on regarder Manchester United – Chelsea ?

Le match Manchester United – Chelsea sera diffusé en exclusivité sur la chaîne CANAL+ en France. Il sera proposé en direct sur la déclinaison CANAL+ FOOT, qui couvre notamment les plus belles rencontres du championnat anglais.

Cette rencontre de Premier League représente un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football. Que vous soyez fan des Red Devils ou des Blues, c’est un match à fort enjeu et à haute intensité, parfait pour un samedi soir devant le petit écran.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il faut être abonné à l’offre CANAL+. Après activation de votre compte, connectez-vous sur myCANAL via le site ou l’application mobile/tablette. Une fois sur l’interface, direction la chaîne CANAL+ FOOT pour suivre la retransmission en direct.

Il est conseillé de se connecter dès 18:30 pour profiter de l’avant-match. Analyse, compositions probables et dernières infos seront proposées à l’antenne pour bien vous plonger dans l’ambiance.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match représente un moment charnière de ce début de saison. Manchester United, qui joue à domicile à Old Trafford, aura à cœur de s’imposer pour marquer son territoire face à un rival traditionnel. Pour Chelsea, c’est une occasion en or de venir prendre des points sur le terrain d’un concurrent direct pour les places européennes.

Les deux équipes abordent cette 5e journée avec ambition. Ce genre d’affiche est souvent décisif pour la suite de la saison. L’intensité, la pression et l’émotion seront certainement au rendez-vous.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné à CANAL+, vous pourrez revoir le match en replay sur myCANAL. Le service de rattrapage vous permettra de visionner la rencontre en différé, pratique si vous avez manqué le direct ou si vous souhaitez revivre les moments forts de ce choc anglais.

Récapitulatif : les infos clés du match