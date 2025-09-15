Sur quelle chaîne voir AVS – Benfica en streaming ?

Le match entre AVS et Benfica s’annonce palpitant à l’occasion de la 6e journée de la Primeira Liga (Portugal). La rencontre se jouera le samedi 20 septembre 2025 au Estádio Clube Desportivo das Aves. Le coup d’envoi est prévu à 19:00. Les deux équipes chercheront des points précieux pour leur parcours dans le championnat portugais.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AVS – Benfica ?

Le match AVS – Benfica sera diffusé en direct en France sur beIN Sports MAX 4. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pourrez vivre l’intégralité de la rencontre en direct, avec des commentaires professionnels pour ne rien rater de l’action. Cette affiche du championnat portugais mérite toute votre attention, d’autant que Benfica, un des cadors du pays, est toujours spectacle garanti. Une chose est sûre : moi, personnellement, je me poserai devant ma TV pour ne rien manquer.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder AVS – Benfica en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. Une fois votre abonnement activé, vous aurez accès à la diffusion sur le site ou via l’application beIN Sports sur mobile, tablette ou smart TV. Nous vous recommandons de vous connecter dès 19:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions et de l’échauffement des joueurs.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette 6e journée de Primeira Liga (Portugal) pourrait bien jouer un rôle important pour les ambitions des deux clubs. AVS, qui évolue à domicile, tentera de créer la surprise face à un adversaire d’envergure. De son côté, Benfica vient pour confirmer son statut de favori et poursuivre sa quête de points essentiels dans la course au titre. Le duel promet une belle opposition de style entre une équipe ambitieuse et un prétendant au sacre. C’est une affiche à ne pas rater pour les fans de Liga Portugal.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose généralement un replay de ses programmes. Si vous avez manqué le direct, vous pourrez donc revoir le match AVS – Benfica sur la plateforme de replay de beIN Sports, accessible depuis l’espace client ou l’application mobile.

Récapitulatif des informations importantes