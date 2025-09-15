Sur quelle chaîne voir Saint Etienne – Reims en streaming ?

Le match tant attendu entre Saint-Étienne et Reims s’annonce palpitant. Il aura lieu le samedi 20 septembre 2025 à 20:00, au célèbre Stade Geoffroy-Guichard. Cette affiche de la 6e journée de Ligue 2 promet du spectacle entre deux formations ambitieuses cette saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Saint-Étienne – Reims ?

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. Grâce à cette diffusion, les fans pourront suivre tous les temps forts du match en temps réel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de Ligue 2 ou les supporters des Verts et des Rémois. Personnellement, je ne manquerai pas ce match, il s’annonce très intéressant à suivre.

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder le match Saint-Étienne – Reims en streaming, il est nécessaire d’être abonné à beIN SPORTS. L’accès au direct est possible via leur service de streaming légal, disponible sur ordinateur, smartphone, tablette ou télévision connectée.

Il est conseillé de se connecter dès 20:00 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions d’équipe aux premières analyses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel comptant pour la 6e journée de Ligue 2 est crucial pour les deux clubs. Saint-Étienne, habitué à la première division, vise clairement la remontée en Ligue 1 et doit impérativement l’emporter à domicile pour se replacer dans la course. Reims, de son côté, entend devenir un prétendant sérieux à la montée et peut frapper un grand coup à Geoffroy-Guichard. La pression sera au rendez-vous pour un affrontement à fort enjeu déjà décisif pour la suite de la saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un replay de cette rencontre sur sa plateforme. Les abonnés pourront donc revoir le match en intégralité après la diffusion, une option pratique pour ceux qui ne pourront pas être devant leur écran à 20:00.

Les infos pratiques à retenir :