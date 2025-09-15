Sur quelle chaîne voir Udinese – AC Milan en streaming ?

La Serie A continue avec l’affiche entre Udinese et l’AC Milan, un choc attendu pour cette 4e journée. Le rendez-vous est fixé le samedi 20 septembre 2025 à partir de 20:45, au Bluenergy Stadium. Une rencontre qui promet, entre un AC Milan ambitieux et une équipe d’Udinese toujours accrocheuse à domicile.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Udinese – AC Milan ?

En France, la diffusion du match Udinese – AC Milan est assurée en exclusivité sur DAZN. Cette plateforme spécialisée dans le sport propose un streaming en direct de tous les grands rendez-vous de la Serie A.

Cette rencontre s’annonce plaisante à suivre, avec des duels intenses attendus au milieu de terrain. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien manquer de ce match entre deux formations historiques du football italien.

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder le match en streaming, il est nécessaire de disposer d’un abonnement actif à DAZN. Si vous êtes déjà abonné, il suffit de vous connecter via l’application mobile ou le site web de DAZN quelques minutes avant le coup d’envoi.

Le direct commence à 20:45, mais n’hésitez pas à vous connecter dès 20:30 pour profiter des analyses d’avant-match et des compositions d’équipes officielles.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre de la 4e journée entre l’Udinese et l’AC Milan revêt une importance capitale. Milan, généralement engagé dans la course au titre ou à la Ligue des champions, ne peut se permettre aucun faux pas, même à l’extérieur. Quant à Udinese, jouer à domicile au Bluenergy Stadium peut souvent être un atout, surtout face à des gros calibres.

Un bon résultat contre l’AC Milan serait un signal fort pour les locaux face à leur public. Côté milanais, remporter ce genre de match est indispensable pour rester dans le rythme du haut de tableau.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose le replay de la rencontre. Si vous ne pouvez pas voir le match en direct, vous aurez la possibilité de le revoir en intégralité quelques heures après la diffusion, directement sur la plateforme.

Les infos en un coup d’œil :