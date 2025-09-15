Sur quelle chaîne voir Valence – Athletic Bilbao en streaming ?

La 5e journée de LaLiga promet une belle affiche entre deux formations historiques du championnat d’Espagne. Le samedi 20 septembre 2025 à 21:00, le Valence CF reçoit l’Athletic Bilbao au stade de Mestalla. Un duel intéressant entre deux équipes ambitieuses cette saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Valence – Athletic Bilbao ?

Cette rencontre de LaLiga sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 2, chaîne qui détient les droits du championnat espagnol en France. Pour tous les amoureux du football espagnol, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce match, qui pourrait bien faire basculer le début de saison de l’une ou l’autre équipe, sera retransmis avec les commentaires en direct et les images haute définition.

Une chose est sûre, ce Valence – Bilbao s’annonce intense. Pour ma part, je me poserai tranquillement devant ma télévision pour ne rien rater.

Comment suivre la rencontre :

Pour regarder le match en streaming légal, vous devez être abonné à la chaîne beIN SPORTS, accessible via plusieurs plateformes : box TV des opérateurs, applications mobiles ou via un navigateur internet.

Activez votre abonnement, connectez-vous à votre compte beIN Sports et allez sur la chaîne beIN SPORTS 2.

Il est conseillé de lancer le flux dès 20h45 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et de l’analyse des spécialistes.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de LaLiga oppose deux clubs au passé prestigieux : Valence et l’Athletic Bilbao. Chacun tentera de s’imposer pour se positionner favorablement dans le haut du classement.

Valence, toujours très difficile à manœuvrer à Mestalla, cherche à relancer une dynamique positive dans une saison où l’Europe est en ligne de mire. De son côté, l’Athletic Bilbao souhaite confirmer les bons résultats de ce début de championnat et prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleures formations du pays.

Un duel équilibré et important pour la confiance de chaque effectif à ce stade de la saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose généralement un service de replay pour ses abonnés. Cette rencontre entre Valence et l’Athletic Bilbao sera donc disponible en différé sur la plateforme beIN Connect ou via l’application des opérateurs partenaires de la chaîne.

Récapitulatif des infos essentielles :