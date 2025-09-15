Sur quelle chaîne voir Fulham – Brentford en streaming ?

Le match Fulham – Brentford, comptant pour la 5e journée de Premier League, se joue le samedi 20 septembre 2025 à 21:00 au mythique Craven Cottage. Un derby londonien toujours attractif, entre deux équipes ambitieuses qui veulent marquer des points importants dès le début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Fulham – Brentford ?

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur la chaîne CANAL+. Les abonnés pourront suivre ce choc en direct, en intégralité et avec les commentaires en français. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de Premier League, entre deux formations souvent surprises par leur dynamisme.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming de Fulham – Brentford, il suffit d’avoir un abonnement actif CANAL+. La diffusion sera disponible sur les plateformes de streaming de CANAL+, accessibles depuis votre TV connectée, smartphone, tablette ou ordinateur.

Pensez à vous connecter dès 21:00 pour suivre l’avant-match avec toutes les dernières informations d’avant-rencontre, les compositions officielles et les analyses d’experts. Personnellement, cette rencontre va être agréable à suivre, je me poserais volontiers devant ma TV pour ne rien rater !

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre Fulham et Brentford est bien plus qu’un simple match de championnat : c’est un affrontement entre deux clubs de Londres qui veulent s’installer durablement dans la première moitié du classement. Pour Fulham, jouer à domicile à Craven Cottage est une belle opportunité d’imposer leur jeu et de prendre les trois points. Côté Brentford, un bon résultat à l’extérieur permettrait d’afficher de belles ambitions en ce début de saison.

La 5e journée de Premier League est souvent déterminante pour poser les bases d’un bon exercice, et ce match pourrait bien déjà compter au moment du bilan.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match Fulham – Brentford sera bien disponible pour les abonnés CANAL+. Il suffit de se rendre sur la plateforme de replay myCANAL pour (re)vivre les meilleurs moments de cette affiche en différé, à tout moment.

Récapitulatif des infos du match