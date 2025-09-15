Sur quelle chaîne voir Lens – LOSC Lille en streaming ?

Le derby du Nord s’annonce brûlant ce samedi 20 septembre 2025, alors que le RC Lens reçoit le LOSC Lille au stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la 5e journée de la Ligue 1. Coup d’envoi à 21:05 pour cette affiche toujours attendue par les supporters des deux clubs. Cette rencontre promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Lens – LOSC Lille ?

Pour suivre ce choc de la cinquième journée de Ligue 1, rendez-vous en exclusivité sur DAZN. La plateforme propose une couverture complète de la rencontre, avec des analyses avant et après le match.

Cette confrontation entre Lens et Lille est plus qu’un simple match, c’est un duel régional chargé d’histoire et d’émotions. Ce genre d’affiche est à ne pas manquer tant l’intensité et la rivalité sont palpables sur le terrain.

Comment suivre la rencontre en streaming ?

Pour regarder Lens – LOSC Lille en streaming, il faut être abonné à DAZN. Une fois votre abonnement activé, vous pourrez accéder au flux en direct via l’application DAZN disponible sur Smart TV, smartphone, tablette ou directement sur le site internet.

Je vous recommande de vous connecter dès 21:05 pour profiter de l’avant-match et des dernières infos en direct.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce derby du Nord arrive à un moment charnière de la saison. Pour Lens, c’est l’occasion de confirmer ses ambitions à domicile et d’enclencher une bonne dynamique devant son public. Côté lillois, battre le voisin lensois sur sa pelouse serait un signal fort dans la lutte pour les premières places.

Cette rencontre est d’autant plus importante que les deux formations souhaitent marquer les esprits en début de championnat. Avec des effectifs compétitifs et un historique tendu, ce match s’annonce intense. Franchement, cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay pour tous les matchs diffusés sur la plateforme. Si vous manquez le direct, vous pourrez revoir le match Lens – LOSC Lille à tout moment, directement via l’application ou le site web DAZN.

Les infos clés à retenir