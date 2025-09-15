Sur quelle chaîne voir Vitoria Guimaraes – Sporting Braga en streaming ?

La sixième journée de la Primeira Liga (Portugal) nous offre une belle confrontation entre deux prétendants aux places européennes. Ce samedi 20 septembre 2025 à 21:30, le Vitoria Guimaraes accueille le Sporting Braga dans son antre du Estádio Dom Afonso Henriques. Un match très attendu qui promet du spectacle entre deux formations en très bonne forme.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Vitoria Guimaraes – Sporting Braga ?

Cette affiche de Liga Portugal Betclic sera diffusée en direct sur beIN SPORTS MAX 4, en exclusivité pour le public français. Pour les amateurs de football portugais, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, à suivre dans les meilleures conditions depuis son salon. Le match sera également accessible en streaming pour les abonnés à la plateforme de la chaîne.

Comment suivre la rencontre

Pour voir le match en streaming, il faut être abonné à beIN SPORTS et se connecter via beIN CONNECT, l’application ou le site web du groupe. Une fois votre abonnement actif, rendez-vous sur la plateforme dès 21:00 pour profiter de l’avant-match et des premières analyses des consultants. Personnellement, cette rencontre me semble très prometteuse : je compte bien m’installer devant ma TV pour la suivre en intégralité.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce choc de la 6e journée de championnat portugais met aux prises deux clubs ambitieux. Vitoria Guimaraes, solide à domicile, espère consolider sa position dans la première moitié du tableau. Face à lui, le Sporting Braga vise clairement une place sur le podium cette saison. Une victoire à l’extérieur renforcerait ses ambitions tandis qu’un succès de Guimaraes pourrait redistribuer les cartes en tête du classement. Avec un public chaud bouillant au Estádio Dom Afonso Henriques, la soirée s’annonce palpitante.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN SPORTS propose un service de replay accessible à ses abonnés. Il vous sera ainsi possible de revoir la rencontre en différé sur beIN CONNECT, si vous n’avez pas pu être devant l’écran à 21:30. Une solution idéale pour ne pas manquer les moments forts du match.

Les infos du match en bref