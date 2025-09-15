Sur quelle chaîne voir Lazio – Rome en streaming ?

Le derby romain s’annonce une fois de plus comme un moment fort du football italien. Ce dimanche 21 septembre 2025, la SS Lazio affronte l’AS Rome au Stadio Olimpico, dans le cadre de la 4e journée de Serie A. Un choc très attendu qui débutera à 12h30, heure locale. Cette rencontre promet une belle intensité, une rivalité historique et beaucoup d’émotions.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Lazio – Rome ?

Le match entre la Lazio et la Roma sera diffusé en direct en France sur la plateforme DAZN. En tant que diffuseur officiel de la Serie A, DAZN retransmettra ce grand classique du championnat italien à partir de 12h30.

Ce derby de la capitale italienne est l’un des rendez-vous les plus palpitants du calendrier, opposant deux clubs historiques du Calcio. Ce serait dommage de manquer ce face-à-face tendu et spectaculaire. Personnellement, je me poserais bien tranquillement devant ma TV pour profiter de cette rencontre de prestige.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre Lazio – Rome en streaming, il vous suffit de posséder un abonnement actif à DAZN. Une fois connecté à votre compte via le site ou l’application mobile/tablette de la plateforme, vous pourrez accéder au direct depuis l’onglet consacré à la Serie A.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 12h30 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premières analyses qui vous plongeront immédiatement dans l’ambiance électrique du derby.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce duel entre la Lazio et Rome, comptant pour la 4e journée de Serie A, est bien plus qu’un simple match : c’est une guerre sportive entre deux clubs rivaux partageant le même stade. Chaque point compte dans cette compétition très resserrée et ce derby peut servir de déclencheur pour bien lancer la saison.

Pour la Lazio, ce match à domicile est une occasion rêvée d’affirmer sa supériorité locale et de faire le plein de confiance. Côté Roma, ce rendez-vous est crucial pour inscrire des points précieux tout en affirmant ses ambitions dans ce championnat toujours plus compétitif. Bref, l’enjeu est clair : il ne faut pas perdre.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose le replay du match pour ses abonnés. Vous pourrez donc revoir Lazio – Rome en différé sur la plateforme, quand vous le souhaitez, en vous rendant dans la rubrique « Replay » ou « A la demande » une fois le match terminé. Pratique si vous n’avez pas pu le suivre en direct ou si vous souhaitez revivre les meilleurs moments.

Récapitulatif des infos à retenir