Sur quelle chaîne voir Rayo Vallecano – Celta de Vigo en streaming ?

Le duel entre le Rayo Vallecano et le Celta de Vigo promet une belle affiche pour cette 5e journée de Liga. Le match se jouera le dimanche 21 septembre 2025 au Estadio de Vallecas, à 14:00. Un match important pour deux équipes qui cherchent à bien débuter leur saison dans l’élite espagnole.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Rayo Vallecano – Celta de Vigo ?

Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN SPORTS MAX 5HD. Les abonnés pourront donc suivre cette confrontation en direct à la télévision ou en ligne via le service de streaming de la chaîne. La Liga propose régulièrement des matchs à enjeu et cette rencontre Rayo – Celta fait partie des rendez-vous à ne pas manquer.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming, il vous suffit d’avoir un abonnement actif à beIN Sports. Depuis votre télévision connectée, un smartphone, une tablette ou un ordinateur, connectez-vous à votre compte et rendez-vous sur la chaîne beIN SPORTS MAX 5HD.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 14:00 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions d’équipes et des premières analyses.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de LaLiga est essentiel pour les deux clubs. Le Rayo Vallecano, solide à domicile, voudra confirmer sa forme face à un Celta de Vigo toujours difficile à manœuvrer. Une victoire pourrait permettre à l’une des deux équipes de prendre un petit élan au classement et d’engranger des points précieux dès le début de saison.

Les deux équipes sont réputées pour leur engagement et leur style de jeu offensif. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports mettra à disposition un replay du match pour ses abonnés. Vous pourrez le regarder à tout moment après la diffusion initiale sur les plateformes de rediffusion proposées par la chaîne.

Récapitulatif des informations pratiques