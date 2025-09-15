Sur quelle chaîne voir PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam en streaming ?

Le choc du football néerlandais approche à grands pas avec la confrontation entre le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam, programmée pour le dimanche 21 septembre 2025 à 14:30. C’est au Philips Stadion que se tiendra ce match phare de la 6e journée d’Eredivisie, une affiche immanquable pour les amateurs de football passionné et offensif.

Sur quelle chaîne peut-on regarder PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam ?

En France, c’est DAZN qui a obtenu les droits de diffusion de la Eredivisie. Vous pourrez donc suivre en direct le choc PSV – Ajax en streaming sur la plateforme. Cette rencontre s’annonce intense dans l’un des stades les plus bouillants du pays. Pour les passionnés de football néerlandais, c’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer.

Comment suivre la rencontre en streaming ?

Pour suivre le match PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam en streaming, il vous suffit de souscrire un abonnement à DAZN. L’inscription se fait directement sur le site ou l’application de la plateforme. Une fois connecté(e), rendez-vous dans la section Eredivisie pour accéder au direct du match.

Le coup d’envoi est prévu à 14:30, mais je vous conseille de vous connecter quelques minutes avant pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer de l’ambiance montante au Philips Stadion. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette affiche entre le PSV et l’Ajax est toujours l’une des plus attendues du championnat néerlandais. À la 6e journée, ce match pourrait déjà avoir un impact important sur la suite de la saison. Le PSV entend bien s’imposer à domicile pour affirmer ses ambitions dans la course au titre, tandis que l’Ajax cherchera à frapper fort à l’extérieur et prendre trois points précieux contre un concurrent direct.

Avec leur jeu offensif et des joueurs talentueux des deux côtés, ce classique du football néerlandais promet du spectacle et une intensité rare. C’est aussi l’occasion pour certains jeunes joueurs de se révéler dans un contexte de haute tension.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay pour ses abonnés. Si vous n’êtes pas disponible au moment du coup d’envoi, vous pourrez revoir le match quand vous le souhaitez via la section « replays » de la plateforme. Une option pratique pour ne rien rater de cet affrontement majeur.

Récapitulatif de PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam