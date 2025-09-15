Sur quelle chaîne voir Sunderland – Aston Villa en streaming ?

Le Stadium of Light sera le théâtre d’un affrontement captivant entre Sunderland et Aston Villa ce dimanche 21 septembre 2025, dans le cadre de la 5e journée de Premier League. Le coup d’envoi est prévu à 15:00, un horaire idéal pour profiter d’un dimanche après-midi foot sur fond d’intensité anglaise. Cette rencontre promet du spectacle entre deux clubs historiques du football britannique.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Sunderland – Aston Villa ?

Le match Sunderland – Aston Villa sera retransmis en direct sur CANAL+, via la chaîne dédiée CANAL+ FOOT. Les abonnés pourront suivre cette affiche en exclusivité à la télévision. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de football anglais et de Premier League. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour assister en streaming à ce match, il vous suffit d’avoir un abonnement actif à CANAL+. L’accès se fait à travers l’application myCANAL, disponible sur ordinateur, smartphone, tablette ou smart TV. Connectez-vous dès 15:00 pour ne rien rater de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires d’avant-rencontre. Un bon moment pour prendre la température de la rencontre à venir.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 5e journée de Premier League revêt une importance certaine pour les deux clubs. Sunderland, de retour parmi l’élite anglaise, compte bien profiter de l’ambiance de son Stadium of Light pour bousculer une équipe d’Aston Villa bien installée dans le haut de tableau. Pour les Villans, l’objectif sera d’afficher une constance dans les résultats et de rester au contact des premières places. Les enjeux sont donc clairs : confirmer pour Villa, créer la surprise pour Sunderland.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, les abonnés CANAL+ pourront retrouver le match en replay après sa diffusion. Il sera disponible sur la plateforme myCANAL, dans la rubrique des contenus à la demande. Une bonne option si vous avez manqué le direct ou si vous souhaitez revoir les meilleures actions de la rencontre.

Récapitulatif des infos clés