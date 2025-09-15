Sur quelle chaîne voir Bournemouth – Newcastle en streaming ?

Le spectacle de la Premier League se poursuit ce dimanche 21 septembre 2025 avec une belle affiche entre Bournemouth et Newcastle. Le coup d’envoi sera donné à 15:00 au Vitality Stadium, dans le cadre de la 5e journée du championnat anglais. Une opposition qui promet des étincelles tant sur le plan tactique que physique.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bournemouth – Newcastle ?

En France, ce match entre Bournemouth et Newcastle sera diffusé en direct sur CANAL+. Rendez-vous sur la chaîne à partir de 15:00 pour ne rien manquer de cette rencontre.

C’est une belle opportunité de suivre de près deux formations de Premier League qui chercheront à s’installer dans la première moitié du classement. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming, il suffit de disposer d’un abonnement actif à CANAL+. Vous pouvez regarder le match en direct depuis l’application MyCANAL, disponible sur smartphone, tablette, ordinateur et TV connectée.

Connectez-vous dès 15:00 pour profiter de l’avant-match et des analyses des consultants, qui vous plongeront dans l’ambiance de la rencontre depuis le Vitality Stadium.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette 5e journée de Premier League revêt une importance particulière pour les deux équipes. Bournemouth, qui évoluera à domicile, cherchera à capitaliser sur le soutien de son public pour engranger des points précieux dans la course au maintien ou au milieu du tableau.

De son côté, Newcastle ambitionne une place européenne cette saison. Une victoire à l’extérieur leur permettrait de rester dans le bon wagon. Tout laisse à penser que cette opposition sera âprement disputée et riche en rebondissements.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, CANAL+ met à disposition ses replays via la plateforme MyCANAL. Si vous ne pouvez pas assister au match en direct, vous aurez la possibilité de le visionner en différé à tout moment avec votre abonnement.

Informations essentielles du match Bournemouth – Newcastle