Sur quelle chaîne voir Cremonese – Parme en streaming ?

Ce dimanche 21 septembre 2025, un choc très attendu va opposer Cremonese à Parme à l’occasion de la 4e journée de Serie A. Le coup d’envoi est prévu à 15h00 au Stadio Giovanni Zini. Une rencontre entre deux équipes ambitieuses qui s’annonce intense et particulièrement disputée.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Cremonese – Parme ?

Le match Cremonese – Parme sera diffusé en direct en France sur DAZN. La plateforme propose une retransmission intégrale du choc, accessible aussi bien à la télévision qu’en streaming via ses applications. Cette confrontation, qui marque un tournant important dans ce début de saison en Serie A, promet d’être animée. Personnellement, je me poserai devant ma TV pour ne pas en rater une minute.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder Cremonese – Parme en streaming, il suffit de s’abonner à la plateforme DAZN. Une fois votre abonnement activé, vous pouvez visionner la rencontre en direct depuis votre télévision connectée, votre ordinateur ou votre smartphone. L’avant-match débutera dès 15h00, le moment idéal pour s’installer et profiter des compositions officielles, analyses et commentaires d’avant-match.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Pour cette 4e journée de Serie A, Cremonese et Parme visent chacun un résultat fort. Cremonese tentera de prendre des points importants à domicile pour bien lancer sa saison. De leur côté, les Parmesans arrivent avec ambition et veulent confirmer leur bon début de championnat. Ce match est donc une opportunité en or pour les deux formations de se positionner durablement dans le haut du classement dès le mois de septembre. L’enjeu est clair : gagner pour continuer à rêver et rester compétitifs.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay. Si vous ne pouvez pas regarder le match en direct, vous pourrez facilement retrouver l’intégralité de Cremonese – Parme en différé dès la fin de la rencontre sur la plateforme. Pratique pour ne rien manquer du match, même si vous êtes occupé au moment du coup d’envoi.

Les infos essentielles à retenir