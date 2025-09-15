Sur quelle chaîne voir Eintracht Francfort – Union Berlin en streaming ?

Le match entre Eintracht Francfort et Union Berlin s’annonce palpitant à l’occasion de la 4e journée de Bundesliga. Cette affiche aura lieu le dimanche 21 septembre 2025, au Deutsche Bank Park, avec un coup d’envoi prévu à 15:30. Une opposition qui promet du spectacle entre deux équipes ambitieuses cette saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Eintracht Francfort – Union Berlin ?

La diffusion du match Eintracht Francfort – Union Berlin en France est assurée par beIN SPORTS MAX 4. Grâce à cette chaîne, les passionnés de Bundesliga pourront suivre l’intégralité de la rencontre en direct.

Ne manquez pas ce rendez-vous important du championnat allemand, diffusé dans des conditions optimales. C’est le moment idéal pour se plonger dans le rythme du football allemand, avec une confrontation qui s’annonce animée.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il vous suffit de disposer d’un abonnement actif à beIN Sports. Rendez-vous sur le site officiel ou depuis l’application mobile pour accéder à beIN SPORTS MAX 4 et suivre la rencontre en direct.

On vous conseille de vous connecter à partir de 15:00 pour profiter de l’avant-match, des analyses et des compositions officielles. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour ne rien rater.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce match de la 4e journée de Bundesliga est crucial pour les deux formations. Eintracht Francfort voudra profiter de l’avantage du terrain et faire un bond au classement. Les hommes de Francfort, soutenus par leur public, viseront impérativement les trois points.

De son côté, Union Berlin cherche à confirmer ses ambitions avec une performance solide à l’extérieur. Ce duel pourrait déjà jouer un rôle dans la course à l’Europe ou même au maintien, selon la dynamique des équipes. Une chose est sûre : chaque point compte et le spectacle pourrait bien être au rendez-vous.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports mettra à disposition un replay du match sur sa plateforme de streaming. Si vous ne pouvez pas être devant votre écran à l’heure du coup d’envoi, vous aurez donc la possibilité de le revoir à tout moment après la diffusion sur l’espace replay de beIN Sports.

Récapitulatif des infos pratiques