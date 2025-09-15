Sur quelle chaîne voir Majorque – Atletico Madrid en streaming ?

Le choc entre Majorque et l’Atlético Madrid se disputera le dimanche 21 septembre 2025 à 16h15, au cœur de l’Estadi Mallorca Son Moix. Ce match comptant pour la 5e journée de Liga promet une confrontation intense entre deux formations aux ambitions bien différentes. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Majorque – Atletico Madrid ?

Le match Majorque – Atlético Madrid sera diffusé en direct sur beIN Sports 1. Cette chaîne dispose des droits de diffusion de la Liga en France et vous permettra de suivre l’intégralité de la rencontre en direct, avec des commentaires en français. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de foot espagnol et les fans des Colchoneros.

Comment suivre la rencontre

Pour accéder au streaming du match, il vous suffit d’être abonné à la plateforme beIN Sports Connect via votre fournisseur Internet ou directement sur leur site/app. Une fois l’accès activé, connectez-vous depuis votre smartphone, ordinateur ou TV connectée.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 16h00 afin de profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires en plateau. Cela vous assurera de ne rien rater du coup d’envoi prévu à 16h15.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Dans cette 5e journée de Liga, Majorque cherchera à défendre ses couleurs à domicile et à engranger des points précieux pour éviter de se retrouver rapidement englué dans la lutte pour le maintien. L’Atlético Madrid, de son côté, vise clairement les places européennes, voire une lutte pour le titre. Une victoire dans les Baléares ferait passer un message fort aux autres prétendants.

Cette opposition est donc stratégique pour les deux clubs. Majorque devra répondre physiquement et tactiquement au style intense des hommes de Diego Simeone. Le duel s’annonce engagé et tactiquement intéressant.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, le match sera disponible en replay sur la plateforme beIN Sports. Si vous n’avez pas pu suivre la rencontre en direct, vous pourrez la voir ou la revoir quelques heures après le coup de sifflet final dans la rubrique « replay » de beIN Sports Connect.

Récapitulatif : les infos utiles pour suivre Majorque – Atlético Madrid