Sur quelle chaîne voir AZ – Feyenoord en streaming ?

Ce dimanche 21 septembre 2025, le championnat néerlandais propose un choc alléchant entre deux cadors de l’Eredivisie : AZ Alkmaar accueille Feyenoord Rotterdam au AFAS Stadion. Le coup d’envoi de cette affiche est prévu à 16:45, pour le compte de la 6e journée. Une rencontre qui promet spectacle et intensité.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AZ – Feyenoord ?

En France, DAZN détient les droits de diffusion de l’Eredivisie pour la saison. C’est donc sur cette plateforme que vous pourrez suivre en direct le très attendu AZ – Feyenoord.

Cette confrontation entre deux équipes ambitieuses du championnat néerlandais s’annonce animée. Si vous êtes fan de football offensif et tactique, cette rencontre est à ne pas manquer. Personnellement, je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il suffit de disposer d’un abonnement actif à DAZN. Vous pouvez accéder à la plateforme depuis votre ordinateur, smartphone ou TV connectée. En quelques clics, après connexion, vous aurez accès au flux en direct.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 16:45 pour ne rien manquer de l’avant-match, avec les compositions officielles, les statistiques et les dernières infos terrain.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette rencontre compte pour la 6e journée de l’Eredivisie et s’annonce cruciale pour les deux formations. L’AZ Alkmaar, toujours solide à domicile, cherchera à s’imposer pour rester bien placé dans la course au podium. De son côté, Feyenoord, l’un des clubs les plus titrés des Pays-Bas, aura à cœur de faire un coup à l’extérieur afin de maintenir la pression sur ses concurrents directs au classement.

Il s’agit donc d’un duel important qui pourrait avoir un impact significatif sur le début de saison des deux équipes.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay après la diffusion en direct. Vous pourrez donc revoir la rencontre AZ – Feyenoord en différé, à tout moment, depuis la plateforme, pour revivre les temps forts ou analyser les performances des deux équipes.

Récapitulatif