Sur quelle chaîne voir AS Monaco – Metz en streaming ?

Ce dimanche 21 septembre 2025, l’AS Monaco reçoit le FC Metz au Stade Louis-II dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 17:15. Cette affiche entre deux formations aux ambitions différentes promet du spectacle sur la pelouse monégasque.

Sur quelle chaîne peut-on regarder AS Monaco – Metz ?

Le match AS Monaco – Metz sera diffusé en direct en France sur la chaîne Ligue 1+. Cette plateforme officielle propose la retransmission exclusive de plusieurs rencontres du championnat chaque week-end, dont ce duel de la 5e journée.

Le rendez-vous est donc donné à tous les supporters et amateurs de football pour suivre ce choc en intégralité et en qualité optimale.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre Monaco – Metz sur Ligue 1+, il vous faut un abonnement actif à cette chaîne. Une fois abonné, vous pouvez accéder au streaming via l’application dédiée ou depuis un navigateur web sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Nous vous recommandons de vous connecter à partir de 17:15 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions officielles et de l’échauffement des joueurs.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

L’AS Monaco souhaite confirmer son bon début de saison et rester dans le haut du classement, tandis que le FC Metz espère gratter des points précieux pour éviter les turbulences en bas de tableau. Cette opposition est donc importante pour les deux camps : les Monégasques veulent continuer leur série positive, et les Messins doivent impérativement montrer un visage plus conquérant à l’extérieur.

Dans tous les cas, cette rencontre s’annonce agréable à suivre et décisive à ce moment de la saison. Moi personnellement, je me poserais devant ma TV pour regarder ce match captivant.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, Ligue 1+ mettra le match AS Monaco – Metz à disposition en replay quelques heures après sa diffusion en direct. Si vous ne pouvez pas suivre la rencontre en temps réel, il sera donc possible de la revoir sur la plateforme via la rubrique dédiée aux replays.

En résumé :