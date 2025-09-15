Sur quelle chaîne voir Bayer Leverkusen – Borussia Mgladbach en streaming ?

Le choc de la 4e journée de Bundesliga opposant Bayer Leverkusen à Borussia Mönchengladbach aura lieu le dimanche 21 septembre 2025 au BayArena. Le coup d’envoi de cette belle affiche sera donné à 17:30. Ce duel promet, entre deux équipes aux ambitions bien affirmées dès le début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach ?

Pour suivre cette rencontre en France, il faudra se connecter à beIN SPORTS MAX 4. C’est la chaîne qui détient les droits de la Bundesliga dans l’Hexagone et qui propose une couverture complète des matchs.

Ce dimanche à 17:30, ne manquez pas ce rendez-vous qui s’annonce intense. Leverkusen et Gladbach offriront, comme souvent, un match rythmé dans l’ambiance électrique du BayArena. De quoi vivre un beau moment de football en direct.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, vous devrez être abonné à l’offre beIN SPORTS CONNECT ou via les plateformes partenaires comme MyCanal si vous avez le pack qui inclut beIN. Une fois votre compte activé, il vous suffira de vous connecter sur l’application ou le site du diffuseur.

Nous vous recommandons de lancer votre diffusion à partir de 17:00 pour ne pas rater l’avant-match, les compositions officielles et les analyses des consultants.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach revêt un intérêt particulier. À ce stade précoce de la saison, les deux formations veulent capitaliser sur un bon départ et engranger des points pour rester dans la course aux places européennes.

Leverkusen compte bien s’imposer à domicile pour affirmer ses ambitions cette saison. Face à une équipe de Gladbach qui joue également les trouble-fêtes du haut de tableau, l’enjeu est palpable. Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur les plateformes de beIN SPORTS. Vous pourrez revoir la rencontre en intégralité ou en résumé, dès quelques heures après la fin du direct, selon votre abonnement.

Récapitulatif