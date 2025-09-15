Sur quelle chaîne voir Arsenal – Manchester City en streaming ?

Choc au sommet de la Premier League ce dimanche 21 septembre 2025 : Arsenal accueille Manchester City au Emirates Stadium pour la 5e journée du championnat. Le coup d’envoi de cette affiche alléchante sera donné à 17:30. Une rencontre qui s’annonce intense entre deux sérieux prétendants au titre.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Arsenal – Manchester City ?

La rencontre Arsenal – Manchester City sera diffusée en exclusivité sur CANAL+ en France. À partir de 17:30, vous pourrez suivre ce match en direct depuis votre télévision ou vos appareils connectés. Un rendez-vous à ne pas manquer, surtout pour les amateurs de football anglais.

Cette confrontation entre deux géants de la Premier League promet du spectacle. Personnellement, je me réserverai un bon moment devant mon écran pour en apprécier chaque instant.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder ce choc en streaming, il vous suffit de disposer d’un abonnement actif à CANAL+. Une fois connecté à votre compte via myCANAL, vous pourrez suivre le direct sur smartphone, tablette, ordinateur ou télévision connectée.

Il est conseillé de se connecter dès 17:30 pour suivre l’avant-match : compositions officielles, analyse tactique, derniers échos des vestiaires… Tout ce qu’il faut pour vivre l’événement à 100 %.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce Arsenal – Manchester City revêt une importance capitale pour les deux clubs. Arsenal, en quête de confirmation après un début de saison prometteur, n’a pas le droit à l’erreur devant son public. Du côté de Manchester City, chaque déplacement est une opportunité supplémentaire d’asseoir sa domination sur la ligue et de maintenir la pression sur ses poursuivants.

Entre technicité, intensité et ambition, cette affiche de la 5e journée de Premier League pourrait déjà peser lourd dans la course au titre.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, si vous êtes abonné à CANAL+, le match sera disponible en replay sur l’application myCANAL. Une bonne nouvelle si vous ne pouvez pas être devant votre écran à 17:30. Vous pourrez le revoir quand vous le souhaitez dans les heures ou jours qui suivent.

Ce qu’il faut retenir