Sur quelle chaîne voir Fiorentina – Come en streaming ?

La Serie A italienne propose un affrontement passionnant ce dimanche 21 septembre 2025 : Fiorentina reçoit Come à 18:00 au Stadio Artemio Franchi. Comptant pour la 4e journée du championnat, il s’agit d’une belle opportunité pour les deux équipes d’engranger des points importants en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Fiorentina – Come ?

Le match Fiorentina – Come sera diffusé en direct et en exclusivité sur la plateforme DAZN. Cette chaîne est le diffuseur officiel de la Serie A en France cette saison.

Disponible en streaming, ce rendez-vous est à ne pas manquer pour les amateurs de football italien. Une affiche équilibrée et intense qui s’annonce agréable à suivre. Personnellement, je me poserai volontiers devant ma TV pour ce face-à-face qui promet.

Comment suivre la rencontre ?

Pour suivre Fiorentina – Come en streaming, il faut disposer d’un abonnement actif à DAZN. Une fois inscrit sur la plateforme, vous pourrez regarder le match depuis votre télévision connectée, un ordinateur, une tablette ou même votre smartphone.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 18:00, heure du coup d’envoi, pour ne rien rater de l’avant-match et des compositions d’équipe.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

La Fiorentina cherche à confirmer ses ambitions en début de saison, en capitalisant sur ses matchs à domicile. De son côté, Come, désormais en Serie A, tentera de créer la surprise face à un adversaire bien établi dans l’élite du football italien.

Il s’agit d’un duel intéressant entre un club habitué aux joutes de la Serie A et un promu qui veut faire ses preuves rapidement. Cette opposition pourrait bien offrir du spectacle et marquer un tournant dans cette 4e journée du championnat.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, DAZN propose un service de replay pour revoir le match Fiorentina – Come. Si vous avez manqué la rencontre en direct, vous pourrez la visionner à tout moment sur la plateforme, à condition d’être abonné.

Résumé des infos pratiques