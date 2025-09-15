Sur quelle chaîne voir Kasimpasa SK – Fenerbahce en streaming ?

Dimanche 21 septembre 2025, Kasimpasa SK reçoit Fenerbahce sur sa pelouse du Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu à l’occasion de la 6e journée de Süper Lig. Un duel d’Istanbul au goût particulier, qui débutera à 19:00, heure française. Une rencontre importante tant pour le classement que pour le prestige local.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Kasimpasa SK – Fenerbahce ?

Le match Kasimpasa SK – Fenerbahce sera diffusé en direct en France sur beIN SPORTS MAX 8. La chaîne propose une couverture complète de la Süper Lig turque, et ce choc de la 6e journée ne fait pas exception. C’est donc un rendez-vous incontournable pour les amateurs de football en Turquie, avec la promesse d’un match animé entre deux clubs d’Istanbul que tout oppose historiquement.

Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match tant l’ambiance s’annonce bouillante.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, vous devez être abonné à beIN Sports. Une fois votre abonnement actif, vous pourrez accéder à la chaîne beIN SPORTS MAX 8 via la plateforme web ou l’application mobile de beIN Sports.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 19:00 pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires des consultants présents en plateau.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Kasimpasa SK, qui évolue dans le ventre mou du championnat, aura à cœur de briller devant son public face à un adversaire prestigieux. De son côté, Fenerbahce, l’un des ténors de la Süper Lig, vise la première place et ne peut se permettre de laisser filer des points contre des équipes supposées inférieures sur le papier.

Ce duel entre deux clubs stambouliotes s’annonce donc crucial : Kasimpasa veut créer la surprise, tandis que Fenerbahce cherche à conforter sa dynamique en championnat. Un match à fort enjeu à ce stade de la saison.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, beIN Sports propose un service de replay accessible à tous ses abonnés. Si vous ne pouvez pas regarder le match en direct, il sera possible de le revoir en différé directement via la plateforme de beIN Sports, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Les infos clés du match Kasimpasa SK – Fenerbahce