Sur quelle chaîne voir Borussia Dortmund – Wolfsbourg en streaming ?

Le Borussia Dortmund reçoit Wolfsbourg ce dimanche 21 septembre 2025 dans le cadre de la 4e journée de Bundesliga. Cette affiche prometteuse aura lieu au Signal Iduna Park, l’antre mythique du BVB, et le coup d’envoi est programmé à 19:30. Un duel important pour les deux formations ambitieuses en ce début de saison.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Borussia Dortmund – Wolfsbourg ?

La rencontre entre le Borussia Dortmund et Wolfsbourg sera diffusée en direct en France sur la chaîne beIN SPORTS MAX 4. Les abonnés pourront ainsi suivre ce match de Bundesliga dans les meilleures conditions, sans coupure. C’est une affiche à ne pas manquer, tant par son intensité sur le terrain que par ce qu’elle peut signifier pour le classement.

Comment suivre la rencontre

Pour suivre le match en streaming, vous devez disposer d’un abonnement actif à beIN SPORTS (incluant la chaîne MAX 4). Une fois connecté à votre espace abonné, vous aurez accès au direct via votre TV, ordinateur, tablette ou smartphone.

Il est recommandé de se connecter dès 19:30 pour ne rien rater du début du match, voire quelques minutes avant pour profiter de l’avant-match, des compositions officielles et des premiers commentaires en plateau.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette affiche oppose deux clubs historiques du championnat allemand. Le Borussia Dortmund, toujours ambitieux dans la course au titre, cherchera à s’imposer devant ses supporters pour continuer sur une bonne dynamique. De son côté, Wolfsbourg espère jouer les troubles-fêtes cette saison et viser au minimum une qualification européenne.

Ce match comptant pour la 4e journée de Bundesliga s’annonce donc crucial pour asseoir les ambitions respectives. Avec de nombreux talents des deux côtés, cette rencontre va être agréable à suivre. Moi, personnellement, je me poserais devant ma TV pour ne rien en manquer.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, un replay du match sera disponible sur la plateforme beIN SPORTS pour les abonnés. Vous pourrez donc revoir la rencontre à tout moment après sa diffusion, notamment via les services de replay accessibles depuis l’espace client ou les applications mobiles.

Récapitulatif des infos clés