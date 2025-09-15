Sur quelle chaîne voir Inter Milan – Sassuolo en streaming ?

Ce dimanche 21 septembre 2025, l’Inter Milan reçoit Sassuolo au Stadio Giuseppe Meazza pour le compte de la 4e journée de Serie A. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 20:45. Un match entre deux équipes qui promet du spectacle, parfait pour les amateurs de football italien.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Inter Milan – Sassuolo ?

La diffusion en direct du match Inter Milan – Sassuolo sera assurée en France par la plateforme DAZN. Le service propose l’intégralité du championnat de Serie A chaque semaine, avec des affiches comme celle-ci à ne pas manquer.

Ce match est à suivre en streaming et en direct, une occasion idéale pour observer les Nerazzurri dans leur antre, face à une équipe de Sassuolo toujours imprévisible. Personnellement, je ne raterais pas ce rendez-vous qui s’annonce intense.

Comment suivre la rencontre

Pour voir le match en streaming, il vous suffit d’avoir un abonnement actif sur la plateforme DAZN. Une fois connecté à votre compte, accédez à la rubrique Serie A, où la rencontre sera accessible en quelques clics.

Nous vous conseillons de vous connecter dès 20:30 pour ne rien manquer de l’avant-match, des compositions officielles et de l’ambiance au stade. L’interface est disponible sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur télévision connectée.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Cette affiche de Serie A est plus importante qu’il n’y paraît. L’Inter Milan, candidat au Scudetto, souhaite confirmer son bon début de saison et marquer sa supériorité à domicile devant ses tifosi. Sassuolo, de son côté, vient pour créer la surprise et grappiller des points précieux contre une grosse écurie.

À ce stade de la saison, chaque match peut compter, et cette rencontre s’inscrit déjà comme l’un des chocs potentiels de la 4e journée. Les enjeux stratégiques sont donc élevés pour les deux formations.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, après la diffusion en direct, DAZN vous permet de revoir le match en replay. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les supports via l’espace dédié à la Serie A. Idéal pour revivre les moments forts ou regarder la rencontre en différé si vous l’avez manquée.

Le récapitulatif à retenir