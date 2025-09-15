Sur quelle chaîne voir Olympique de Marseille – PSG en streaming ?

Le choc tant attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se déroule ce dimanche 21 septembre 2025, au mythique Orange Vélodrome, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Coup d’envoi prévu à 20:45 pour ce classique du football français qui électrise toujours les foules.

Sur quelle chaîne peut-on regarder Olympique de Marseille – PSG ?

La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, la chaîne officielle dédiée à la Ligue 1 McDonald’s. C’est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de football français. Ce match, toujours intense sur le terrain comme en tribunes, promet une ambiance bouillante, et il mérite largement de s’installer confortablement devant son écran ce dimanche soir.

Comment suivre la rencontre

Pour regarder le match en streaming, il vous faudra disposer d’un abonnement actif à Ligue 1+. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez souscrire directement sur le site ou via l’application officielle. Une fois connecté, il suffira de lancer la chaîne à partir de 20:30 pour profiter de l’avant-match et ne rien manquer de l’analyse, des compositions officielles et de l’échauffement.

La diffusion en direct débutera peu avant 20:45, l’heure du coup d’envoi.

Rappel du contexte et de l’enjeu de ce match

Ce Olympique de Marseille – PSG s’inscrit dans la 5e journée de la Ligue 1 McDonald’s, et comme chaque saison, cette affiche est l’une des plus attendues du championnat. Pour l’OM, battre le rival historique serait une immense source de motivation, surtout devant un public survolté au Vélodrome. Le PSG, quant à lui, vise à asseoir sa domination nationale et préserver son statut de prétendant au titre.

Cette rencontre va être agréable à suivre, moi personnellement je me poserais devant ma TV pour regarder ce match. Le contexte est électrique, les enjeux sont élevés : tout est réuni pour un grand moment de football.

La chaîne propose-t-elle un replay ?

Oui, Ligue 1+ met généralement à disposition un replay du match dans les heures qui suivent la fin de la rencontre. Les abonnés pourront donc le revoir à loisir directement sur leur espace personnel, via le site ou l’application mobile de la chaîne.

Les infos essentielles à retenir