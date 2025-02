Vincent Queijo et Marwa (La Villa) : rupture explosive et accusations de mensonge – C’était une vraie crise de jalousie !

Vincent Queijo et Marwa, qui s’étaient rencontrés dans *La Villa des Cœurs Brisés*, ont mis fin à leur relation après plusieurs mois d’histoire. Alors que Marwa avait tout quitté pour rejoindre Vincent à Bali, leur idylle a été marquée par des critiques et des tensions. Leur séparation a finalement été confirmée sur les réseaux sociaux.

Un amour né sous les projecteurs

C’est sur le tournage de *La Villa des Cœurs Brisés* que Vincent Queijo et Marwa se sont rapprochés. Après sa séparation avec Rym Renom, Vincent a rapidement développé des sentiments pour Marwa. Pourtant, leur relation n’a pas été bien accueillie par tous, certains internautes reprochant à Vincent de s’être remis en couple trop rapidement après son divorce. Face aux critiques, il a tenu à défendre Marwa, affirmant que son divorce avec Rym était une décision réfléchie, fruit de plusieurs années de tensions.

Malgré la pression du public, Marwa et Vincent ont décidé de s’installer ensemble à Bali, un choix qui semblait concrétiser leur engagement mutuel. Marwa s’est rapidement intégrée à cette nouvelle vie, se rapprochant même des filles de Vincent et s’affichant à ses côtés sur les réseaux sociaux. Cependant, l’ombre de Rym planait toujours sur leur couple, rendant la situation plus compliquée qu’il n’y paraissait en apparence.

Une relation marquée par les tensions

Malgré ses efforts, Marwa a rencontré des difficultés avec Rym, l’ex-compagne de Vincent et mère de ses enfants. Selon Marwa, Rym refusait catégoriquement de la rencontrer, estimant que sa relation avec Vincent n’était pas assez sérieuse. Une attitude qui a profondément agacé Marwa, persuadée qu’elle avait toute sa place dans la vie de Vincent.

Cette situation a contribué à destabiliser encore davantage leur couple. Entre critiques en ligne, difficultés familiales et tensions internes, la relation entre Vincent et Marwa commençait à montrer des signes de faiblesse.

Une séparation tumultueuse

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs de tensions circulaient sur le couple. Finalement, Marwa a mis fin aux spéculations en annonçant leur rupture sur les réseaux sociaux. Selon elle, Vincent lui aurait menti à plusieurs reprises, ce qui aurait conduit à la fin de leur histoire.

Cette version a été renforcée par Bastos, une autre figure de la téléréalité, qui a affirmé que la séparation aurait été particulièrement violente. Selon lui, une crise de jalousie serait à l’origine de la rupture, mêlant reproches et disputes intenses.

Avec cette rupture très médiatisée, Vincent et Marwa tournent définitivement la page de cette histoire qui aura été aussi courte que mouvementée.

