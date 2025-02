Amandine Pellissard (Familles Nombreuses) face au scandale : sa cagnotte pour fuir en Espagne choque les internautes !

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont décidé de quitter la France pour s’installer en Espagne. Connus grâce à l’émission Familles Nombreuses, leur démarche a provoqué une vive polémique après qu’ils ont lancé une cagnotte en ligne pour financer leur déménagement. Face aux critiques des internautes, cette initiative a rapidement été supprimée.

Un déménagement financé par les internautes ?

Le couple Pellissard a créé une cagnotte sur Cotizup afin de rassembler des fonds pour leur départ en Espagne. Cette demande d’aide financière a surpris de nombreux internautes, notamment en raison des prises de position passées d’Amandine contre les influenceurs sollicitant leur communauté. Beaucoup ont jugé cette démarche hypocrite et déplacée, générant une vive indignation sur les réseaux sociaux.

Face à la controverse, la cagnotte a été retirée, mais le mal était fait. De nombreux internautes ont dénoncé une attitude opportuniste, rappelant que la famille vivait dans une luxueuse demeure dans le sud de la France. Cette villa, dévoilée par Amandine Pellissard en 2023, bénéficie de tout le confort, contraste qui a renforcé la colère des détracteurs du couple.

Une situation financière tendue et un conflit avec un propriétaire

Amandine et Alexandre Pellissard affirment traverser des difficultés économiques, ce qui aurait motivé leur demande de soutien financier. Selon eux, leur ancien propriétaire aurait souscrit des contrats d’énergie à leur nom après leur départ, causant des complications supplémentaires. Cette accusation de harcèlement a été évoquée par la mère de famille pour justifier leur volonté d’un nouveau départ.

Malgré ces tensions, certains internautes peinent à croire aux difficultés financières du couple, notamment à cause de leur présence sur les réseaux sociaux où ils continuent de partager un quotidien confortable. Entre placements de produits, abonnements aux réseaux privés et partenariats, leurs sources de revenus restent nombreuses, suscitant encore plus de scepticisme.

Un nouveau départ en Espagne

Malgré ces nombreux obstacles, les Pellissard comptent bien s’installer en Espagne où ils espèrent profiter d’un cadre plus stable et sécurisé pour leur grande famille. Amandine a confié vouloir changer d’environnement afin de s’éloigner du tumulte médiatique et des critiques incessantes dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux.

Cette décision marque un tournant majeur pour le couple, qui reste très suivi par leur communauté. Reste à savoir si ce changement de vie leur permettra vraiment de tourner la page sur les polémiques qui les entourent en permanence.