Fanny Lecossais (Familles nombreuses) traumatisée : sa fille victime d’une tentative d’enlèvement, je ne dors plus tranquille

Fanny Lecossais (Familles nombreuses) raconte la tentative d’enlèvement de sa fille

Fanny Lecossais, connue pour sa participation à l’émission « Familles nombreuses », a dévoilé un épisode glaçant de sa vie familiale. Lors d’une diffusion le 19 février 2025, elle a révélé qu’une de ses filles avait échappé de justesse à une tentative d’enlèvement, un traumatisme qui influence encore aujourd’hui son quotidien et celui de sa famille.

Cette maman de six filles âgées de 15 mois à 22 ans vit avec une peur constante, nourrie par les nombreux faits divers relayés par les médias. En particulier, elle s’inquiète pour Maëva (14 ans) et Eden (11 ans), qui doivent se rendre seules à l’école. Pour assurer leur sécurité, elle leur a confié un tracker GPS, une précaution qui lui permet de suivre leurs déplacements à tout moment et d’intervenir rapidement en cas de problème.

Un événement traumatisant à l’origine de sa peur

L’angoisse de Fanny Lecossais trouve sa source dans une expérience tragique vécue par son aînée, Emeline. Alors qu’elle se promenait près de l’église de leur village avec le chien de la famille, une voiture s’est arrêtée brusquement, ses occupants semblant vouloir l’emmener de force. Heureusement, la présence du chien protecteur a dissuadé l’agresseur, évitant de justesse un drame.

Depuis cet épisode, Fanny Lecossais avoue ne plus trouver le sommeil tant que ses filles ne sont pas en sécurité sous son toit. Cette peur omniprésente guide son quotidien et la pousse à multiplier les mesures de précaution pour protéger ses enfants du pire. Elle tente néanmoins de ne pas les étouffer avec son inquiétude, tout en restant vigilante.

Ses filles acceptent cette surveillance accrue

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les filles de Fanny Lecossais ne vivent pas mal cette hyper-surveillance. Conscientes des dangers, elles semblent accepter les précautions imposées par leur mère. L’une d’elles a même déclaré qu’elle comprenait cette décision et qu’elle l’acceptait, car elle savait que c’était pour leur propre sécurité. Une maturité qui rassure leur maman, bien qu’elle ne parvienne toujours pas à se détacher totalement de ses craintes.