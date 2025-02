Jean Sarrus (Les Charlots) est mort à 79 ans : une génération en deuil après des décennies de rires

Jean Sarrus, membre emblématique du groupe Les Charlots, s’est éteint le mercredi 19 février 2025 à l’âge de 79 ans. Victime d’une longue maladie, l’artiste est décédé chez lui, à Blesle en Haute-Loire. Sa disparition marque la fin d’une époque pour ses nombreux fans et pour la culture populaire française.

Un parcours musical marqué par l’humour

Avant de fonder Les Charlots, Jean Sarrus avait débuté comme bassiste auprès de Ronnie Bird et Dick Rivers. Mais c’est avec Les Charlots qu’il connaîtra la consécration, formant un groupe qui alliait musique et comédie. Des titres cultes comme « Paulette, la reine des Paupiettes » (1967) et « Merci Patron » (1971) feront de lui une figure incontournable de la chanson humoristique française.

Le groupe a su séduire un large public grâce à ses mélodies légères et ses paroles décalées. Avec des chansons comme « Au pays des pesetas » (1973) et « L’Apérobic » (1983), Jean Sarrus et ses acolytes réussiront même à dépasser de grandes stars dans les ventes de disques, un exploit remarquable dans un univers musical en constante évolution.

Un succès prolongé au cinéma

Les Charlots ne se sont pas contentés de la musique et ont aussi brillé sur grand écran. Dès les années 1970, le groupe devient une véritable machine à succès au box-office avec des comédies populaires comme « Les Bidasses en folie » (1971), « Les Fous du stade » (1972) et « Le Grand Bazar » (1973). Malgré des critiques souvent mitigées, ces films sont rapidement devenus des classiques pour plusieurs générations de spectateurs.

Jean Sarrus participera même à la réalisation de « Le retour des Charlots » en 1992, qui marquera la fin de l’aventure cinématographique du groupe. Malheureusement, ce dernier opus ne rencontrera pas le succès escompté, éloignant progressivement les Charlots des plateaux de tournage.

Des retrouvailles pour les nostalgiques

Dans les années 2000, Jean Sarrus n’a pas totalement disparu de la scène médiatique. Il retrouvera ses anciens compères à plusieurs reprises, notamment lors de l’émission « Vivement dimanche » avec Michel Drucker ou durant la tournée nostalgique « Âge tendre et têtes de bois ». Ces événements permettaient aux fans de revivre l’âge d’or des Charlots et de célébrer leur héritage artistique.

En 2011, il partage une dernière fois la scène avec Gérard Rinaldi dans « Les Années Bonheur » de Patrick Sébastien. Ce moment fut un véritable hommage à leur complicité et à l’aventure incroyable qu’ils avaient vécue ensemble.

Une perte immense pour ses compagnons

Avec la disparition de Jean Sarrus, Les Charlots ne comptent plus que deux survivants : Jean-Guy Fechner et Luis Rego. Ce décès marque une page qui se tourne pour le groupe, laissant derrière lui un patrimoine inestimable. Son humour, son énergie et sa volonté de divertir ont fait de lui une icône inoubliable du show-business français.

Son passage dans le monde du spectacle aura marqué profondément plusieurs générations. Sa voix, son jeu comique et sa bonne humeur resteront à jamais gravés dans la mémoire des spectateurs et des amoureux de la culture populaire.