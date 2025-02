C8 et NRJ12 supprimées de la TNT dès mars 2025 : les fans sous le choc, TF1 prêt à sauver une émission culte ?

C8 et NRJ12 vont disparaître de la TNT à partir du 1er mars 2025, une décision qui bouleverse le paysage audiovisuel français. L’ARCOM a confirmé cette suppression en décembre 2024, malgré les recours des chaînes concernées. Ce changement affecte de nombreux programmes emblématiques, dont Les Animaux de la 8, diffusé depuis vingt ans sur C8.

Une décision de l’ARCOM malgré les recours

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a pris la décision de ne pas renouveler les fréquences de C8 et NRJ12 en juillet 2024, une annonce qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions. Ces chaînes, appartenant respectivement aux groupes Canal+ et NRJ, ont tenté de contester cette mesure, mais leurs recours n’ont pas suffi à inverser la situation.

La confirmation en décembre 2024 signifie que, dès le 1ᵉʳ mars 2025, ces deux chaînes devront cesser d’émettre sur la TNT, provoquant un réel bouleversement pour les téléspectateurs fidèles.

Les réactions des professionnels du secteur

De nombreuses personnalités du paysage télévisuel ont exprimé leur tristesse face à cette décision. Parmi elles, les animatrices Élodie Ageron et Sandrine Arcizet, qui présentent *Les Animaux de la 8* depuis deux décennies, ont partagé leur déception.

Très appréciée du public, cette émission consacrée aux animaux et à leurs bienfaits au quotidien risque de disparaître, une perte significative pour ses nombreux fidèles. Les animateurs et chroniqueurs d’autres programmes phares de C8 sont également préoccupés quant à leur avenir sur le petit écran.

TF1 intéressée par la reprise de Les Animaux de la 8

Malgré cette fermeture annoncée, l’avenir de Les Animaux de la 8 pourrait ne pas être complètement compromis. Selon des informations rapportées par Le Parisien, TF1 aurait manifesté son intérêt pour reprendre l’émission.

Toutefois, à ce stade, aucune confirmation officielle n’a été donnée, et des discussions seraient encore en cours. La première chaîne pourrait ainsi offrir une nouvelle vitrine au programme et rassurer les téléspectateurs qui le suivent fidèlement depuis vingt ans.

Une diffusion sur CStar impossible

Une alternative aurait pu être la diffusion de Les Animaux de la 8 sur CStar, chaîne du même groupe que C8, qui récupérera certains de ses programmes à la suite de la suppression de la fréquence.

Cependant, cette option semble écartée en raison des obligations de la chaîne en matière de programmation musicale. En effet, sa convention impose un certain quota de contenus liés à la musique, ce qui empêche la retransmission d’une émission animalière sur son antenne. Ainsi, si TF1 ne confirme pas cette reprise, l’émission pourrait tout simplement disparaître définitivement.