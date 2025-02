Simon Castaldi en guerre avec Nicolo Federico : Je t’ai vu comme un ennemi dès que tu es arrivé !

C’est définitivement terminé entre Simon Castaldi et Cassandra Jullia. Les deux candidats de télé-réalité ont vécu une relation tumultueuse, marquée par la toxicité et les désaccords. Simon a exprimé son soulagement face à cette rupture définitive, affirmant qu’il ne souhaitait plus aborder ce sujet et demandant à ce que son choix soit respecté.

Ennemis au premier regard

Lorsqu’il était en couple avec Adixia, Simon Castaldi a de nouveau été infidèle en se rapprochant de Virginie Conte, une candidate déjà engagée dans une autre relation. Ce passé mouvementé le rattrape lorsqu’il se retrouve face à Nicolo Federico, l’ex d’une ancienne conquête. Conscient des tensions, Simon avoue : « Moi, je t’ai vu comme un ennemi dès que tu es arrivé ! Je ne peux pas expliquer pourquoi, je m’en excuse, je n’ai pas la réponse… ». De son côté, Nicolo cherche à comprendre cette animosité et lui demande s’il le perçoit toujours de la même manière.

Simon Castaldi : « Une erreur de jeunesse »

Face aux interrogations de Nicolo Federico, Simon Castaldi reconnaît les erreurs du passé : « On avait bien démarré dans Les Apprentis Aventuriers. Je m’entendais bien avec toi. » Il poursuit en expliquant qu’il appréciait son couple avant que certains événements ne viennent briser leur relation.

Conscient de ses torts, il assume : « Je me suis excusé. Et je sais que cette chose-là, c’était vraiment un coup de crasse horrible. Avec le recul, franchement, je m’en veux encore à l’heure actuelle. » Il qualifie cet écart comme étant une véritable « erreur de jeunesse« , démontrant ainsi une prise de conscience tardive de ses actes et de leurs conséquences sur ses relations passées.