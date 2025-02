Giuseppa Ciurleo clash violemment les critiques sur l’allaitement : Un sein n’est pas destiné aux hommes !

Giuseppa Ciurleo répond aux critiques sur l’allaitement

Très active sur Instagram, Giuseppa Ciurleo partage régulièrement son quotidien de jeune maman. Récemment, ses publications sur l’allaitement, où elle apparaît avec sa fille, ont suscité des commentaires négatifs de certains internautes. Face à ces critiques, elle a décidé de réagir et de défendre son choix d’exposer cette réalité maternelle sans tabou.

Dans un message posté en story, Giuseppa a tenu à répondre fermement aux personnes qui lui reprochent d’afficher son allaitement. Selon elle, il n’y a rien de provocant ou de sexualisé dans ses photos, puisqu’elle ne fait que nourrir son enfant comme le ferait n’importe quelle mère. Elle insiste sur le fait que son choix de publier ces moments n’a rien à voir avec une volonté de se mettre en avant, mais plutôt une manière de normaliser une pratique naturelle et essentielle.

Elle va jusqu’à souligner que sa publication respecte les standards d’Instagram et qu’elle n’a, pour cette raison, pas été censurée. Une réponse directe aux personnes qui estiment qu’un tel contenu ne devrait pas avoir sa place sur les réseaux sociaux. Giuseppa affiche ainsi une volonté claire : briser les tabous autour de l’allaitement et encourager les autres mères à en parler librement sans crainte du jugement.

Normaliser l’allaitement

Dans un second temps, Giuseppa Ciurleo a publié une nouvelle photo où on la voit allaiter sa fille, accompagnée d’un message fort. Elle rappelle que ces images ne sont pas seulement des souvenirs personnels, mais aussi un moyen de soutenir les mamans qui subissent des remarques en allaitant en public. Pour elle, il est important de rappeler que la poitrine féminine n’a pas qu’une fonction esthétique ou sexuelle, mais avant tout un rôle physiologique primordial pour les nouveau-nés.

L’influenceuse regrette également le manque de solidarité entre femmes. À travers ses posts, elle déplore que les critiques à son encontre viennent souvent d’autres femmes, alors qu’elles devraient être les premières à comprendre et à soutenir celles qui partagent cette expérience. Cette prise de parole s’accompagne d’un message d’amour et de bienveillance, invitant chacun à être plus tolérant envers les choix des autres mamans.