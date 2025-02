Amandine Pellissard quitte la France : découvrez sa maison digne d’une villa à Dubaï malgré les critiques !

Amandine Pellissard, figure emblématique de l’émission Familles Nombreuses, et son mari Alexandre quittent la France, suscitant une vague de réactions mitigées. Accusés de traverser une mauvaise passe financière, ils ont lancé une cagnotte en ligne pour financer leur déménagement en Espagne—un geste qui a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Une cagnotte qui fait scandale

Les internautes se sont rapidement emparés de l’affaire, soulignant l’apparente contradiction entre les plaintes financières du couple et leur train de vie luxueux. Le fait qu’Amandine et Alexandre aient sollicité l’aide de leur communauté a indigné de nombreux followers, d’autant plus qu’anciennes déclarations d’Amandine critiquant ce type de pratique chez les influenceurs ont refait surface, accentuant l’effet de controverse.

Face à la montée des critiques, la cagnotte a finalement été supprimée du site Cotizup. Certains y voient une tentative maladroite du couple pour contourner leurs prétendus soucis économiques, tandis que d’autres estiment qu’ils profitent de leur notoriété pour solliciter un soutien injustifié. Quoi qu’il en soit, leur départ ne passe pas inaperçu et alimente les discussions.

Des raisons juridiques et financières ?

Amandine et Alexandre justifient leur décision par un sentiment de harcèlement subi en France. Ils affirment être victimes d’un ancien propriétaire qui leur réclamerait des loyers impayés et aurait usurpé leur identité pour souscrire des contrats d’énergie frauduleux. Une situation pesante qui, selon eux, ne leur laisse d’autre choix que de fuir le pays pour retrouver une certaine sérénité.

Malgré ces préoccupations financières, certains restent sceptiques quant à leur discours, notamment en raison de leur présence régulière sur les réseaux sociaux où ils affichent un style de vie confortable. Chaque annonce de leur part semble se transformer en buzz médiatique, laissant planer le doute sur la sincérité de leurs difficultés.

Une demeure digne de Dubaï

Le paradoxe entre leur discours de précarité et leur mode de vie se traduit aussi dans leur logement. La maison qu’ils occupent actuellement dans le sud de la France ressemble à une véritable villa dubaïote, avec une décoration fastueuse et des équipements modernes. Un cadre qui semble bien éloigné des soucis financiers évoqués par le couple.

Pourtant, Amandine et Alexandre affirment que l’Espagne leur offrira une meilleure qualité de vie ainsi qu’un climat plus serein pour élever leurs enfants. Reste à voir si ce changement de pays leur permettra d’échapper aux polémiques qui les poursuivent depuis plusieurs mois.