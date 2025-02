Ayem Nour (Secret Story) brise le silence sur son ex-mari : Il m’a imposé un planning de chirurgies esthétiques !

Ayem Nour, ex-candidate emblématique de Secret Story 5, s’est récemment confiée sur son passé télévisuel et personnel dans l’émission de Magali Berdah. Si elle évoque ses hauts revenus sur NRJ12, c’est surtout les pressions subies de son ex-mari, Vincent Miclet, après la naissance de leur enfant, qui ont marqué les esprits.

Un salaire confortable sur NRJ12

Révélée par la téléréalité, Ayem Nour a su capitaliser sur sa notoriété en devenant animatrice sur NRJ12. Elle a dévoilé qu’à cette époque, elle touchait un salaire oscillant entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Une rémunération impressionnante pour une ex-candidate de Secret Story, prouvant son évolution rapide dans le milieu télévisuel.

Cette belle période professionnelle n’a cependant pas suffi à masquer certains aspects plus sombres de sa vie personnelle. En dépit de ce confort financier, la jeune femme a dû affronter une autre forme de pression, bien plus intime et insidieuse.

Les diktats imposés par Vincent Miclet

C’est dans son livre « Toutes celles que je suis » qu’Ayem revient sur les exigences extrêmes de son ex-mari après son accouchement. Elle explique que Vincent Miclet lui aurait imposé un véritable planning de chirurgies esthétiques pour retrouver sa silhouette d’avant-grossesse. Une pression qu’elle qualifie aujourd’hui d’inacceptable et profondément humiliante.

Selon Ayem, son ex-compagnon refusait catégoriquement qu’elle l’accompagne à ses événements mondains tant qu’elle n’avait pas retrouvé le corps qu’il jugeait acceptable. Elle raconte avoir subi des critiques constantes sur son apparence, renforçant un sentiment d’humiliation et de dévalorisation au sein du couple.

Une femme qui reprend le contrôle

Face à ces injonctions, Ayem Nour affirme avoir pris une décision radicale : refuser de se soumettre à ces exigences et reprendre sa vie en main. Elle explique que cette relation était devenue toxique et destructrice pour son bien-être, raison pour laquelle elle a choisi de partir.

Aujourd’hui, la jeune mère de famille se dit libérée de ces pressions et veut sensibiliser sur l’importance de s’accepter et de ne pas céder aux dictats imposés par autrui. Son témoignage, poignant, résonne chez de nombreuses femmes confrontées à des attentes irréalistes après une grossesse.

En partageant son histoire, Ayem Nour espère encourager celles qui vivent des situations similaires à ne pas se laisser dicter leur apparence ou leur valeur par qui que ce soit.

