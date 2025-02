Danse avec les stars : Adil Rami bouleverse sa partenaire avec un témoignage poignant – Les larmes ont coulé…

Danse avec les stars reprend ce vendredi 21 février sur TF1 pour un prime crucial : la première élimination de cette saison 14. Parmi les candidats en lice, Adil Rami s’est particulièrement distingué par son engagement et son émotion. L’ex-footballeur a surpris sa partenaire Ana Riera par une confession bouleversante lors des répétitions.

Un tournant pour la saison 14

Depuis le lancement de la saison le 7 février, les douze candidats ont multiplié les performances sous l’œil attentif des jurés Fauve Hautot, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Mel Charlot. Jusqu’ici, aucune élimination n’a eu lieu, mais la compétition monte d’un cran avec ce nouveau prime où la première éviction sera annoncée.

À ce stade, l’ancienne candidate de la Star Academy, Lénie, domine le classement avec 38 points. Juste derrière, Jungeli totalise 37 points, tandis qu’Eve Gilles, Miss France 2024, en affiche 36. De son côté, Adil Rami se positionne cinquième ex-aequo avec Mayane. Malgré un début remarqué, l’ancien sportif va devoir se livrer comme jamais à travers une chorégraphie particulièrement personnelle.

Un retour aux sources pour Adil Rami

Pour préparer son prochain passage, Adil Rami a fait le choix de retourner chez lui, à Saint-Raphaël, dans le Var, aux côtés de sa danseuse Ana Riera. Loin des projecteurs, il a profité de ce moment pour partager des souvenirs intimes et évoquer son enfance marquée par des hauts et des bas. Si l’ancien footballeur est connu pour son humour et sa décontraction, il a cette fois laissé tomber le masque.

Ému, il a présenté sa famille à sa partenaire de danse et s’est confié sur des sujets qu’il préfère habituellement éviter. « C’est des sujets que j’évite parce que j’aime bien faire rire », a-t-il admis en retenant ses larmes.

Un hommage émouvant à sa mère

Ce vendredi, Adil Rami dansera une rumba en hommage à sa mère, un numéro qui pourrait s’avérer particulièrement éprouvant sur le plan émotionnel. Il redoute d’être submergé par l’émotion durant sa prestation, un défi majeur pour ce prime où les candidats doivent dévoiler une facette intime de leur personnalité.

Cette émission promet d’être intense, chaque participant étant amené à se livrer plus que jamais. Entre performance technique et implication émotionnelle, le public peut s’attendre à une soirée riche en surprises et en émotions.