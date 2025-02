Vincent Queijo et Marwa de nouveau en couple ? Sa réponse cash après leur rapprochement en Thaïlande !

Vincent Queijo a tenu à mettre fin aux spéculations entourant sa relation avec Marwa après leur récente séparation. Aperçus ensemble en Thaïlande dans des moments de complicité, les deux ex ont rapidement alimenté les rumeurs d’un retour de flamme. Sur Instagram, Vincent a pris la parole pour clarifier la situation et couper court aux interprétations.

Une complicité ambigüe en Thaïlande

Les photos et vidéos de Vincent et Marwa prises lors de leur séjour en Thaïlande ont semé le doute chez leurs fans. Après leur séparation annoncée le 9 février, de nombreux internautes ont été surpris de les voir à nouveau si proches. Entre éclats de rire et gestes d’affection, certains y ont vu des signes évidents d’une réconciliation. Pourtant, Vincent a tenu à préciser que ce voyage avait été prévu bien avant et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un retour amoureux.

Selon lui, ce séjour asiatique marquait surtout une célébration importante : son anniversaire. Même s’ils ne sont plus ensemble, ils avaient décidé de maintenir ce voyage dans un esprit de cordialité et d’amitié. En dépit des interrogations, il a insisté sur le fait que leur proximité ne signifiait rien de plus qu’un profond respect mutuel et qu’aucune relation amoureuse n’avait été relancée.

Des sentiments toujours présents, mais différents

Sur Instagram, Vincent Queijo a choisi d’être totalement transparent avec sa communauté. Il a reconnu avec sincérité qu’il existait toujours une forme d’amour entre lui et Marwa, mais que celui-ci avait évolué vers quelque chose de plus amical et bienveillant. Il a affirmé que leurs liens ne disparaîtront pas du jour au lendemain, insistant sur l’importance du passé qu’ils ont partagé et des moments forts vécus ensemble.

Il a également tenu à rendre un bel hommage à son ex-compagne, reconnaissant le rôle majeur qu’elle a joué dans sa vie. Dans sa publication, il la remercie pour tout ce qu’elle lui a apporté et pour l’impact positif qu’elle a eu, notamment en ce qui concerne sa famille et ses enfants. Il a insisté sur le fait que leur séparation ne signifiait pas l’effacement des bons souvenirs ni la fin de leur affection réciproque.

Une rupture marquée par des tensions

Pourtant, la fin de leur relation n’a pas été sans heurts. Lors de l’annonce de leur séparation, Marwa n’avait pas hésité à afficher sa colère et sa déception envers Vincent. Elle l’a publiquement accusé de mensonges et de trahison, ajoutant que la confiance entre eux avait été irrémédiablement brisée. Ces déclarations avaient suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains soutenant Marwa tandis que d’autres prenaient la défense de Vincent.

Malgré cette tempête émotionnelle, il semble que les tensions se soient apaisées, du moins en apparence. Le voyage en Thaïlande et les explications de Vincent montrent qu’ils tentent aujourd’hui d’entretenir une relation apaisée, loin des conflits du passé. Bien que leur rupture ait pu être douloureuse, ils semblent vouloir avancer avec maturité et respect l’un pour l’autre.

Une page tournée, mais un attachement persistant

Si Vincent a été clair sur le fait que sa relation avec Marwa est bel et bien terminée, il n’en demeure pas moins qu’un lien fort subsiste entre eux. Il a rappelé que même après une rupture, il est possible de garder une connexion spéciale et de rester en bons termes. Pour lui, il n’y a aucun doute : Marwa restera une personne importante dans sa vie, mais sous une autre forme.

Les fans, quant à eux, restent partagés sur cette déclaration. Certains sont convaincus que leur histoire est loin d’être terminée, tandis que d’autres saluent leur volonté de garder une relation saine malgré les blessures du passé. Une chose est sûre : l’avenir nous dira si cette complicité persiste ou si la distance finira par les éloigner définitivement.