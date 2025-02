Loana méconnaissable en 2025 : elle révèle enfin pourquoi elle a choisi cette apparence troublante !

Loana a une nouvelle fois inquiété ses fans après la diffusion de deux vidéos où elle apparaît dans un état préoccupant. Face aux nombreuses interrogations, l’ancienne star de « Loft Story » a pris la parole dans une interview accordée à Voici. Selon elle, son apparence actuelle est un choix destiné à se protéger après des événements traumatisants.

Une apparence volontairement négligée

Dans son entretien, Loana a tenu à préciser qu’elle se grime volontairement, évitant maquillage et coiffure pour ne pas attirer l’attention. Ce choix découle de son expérience de ces dernières années, marquées par des événements tragiques. Elle révèle ainsi avoir été victime d’un vol à l’arraché et d’un viol, la poussant à adopter une apparence plus discrète afin de ne plus être une cible.

L’ancienne candidate de téléréalité insiste sur le fait que si son apparence peut paraître inquiétante, elle est en réalité un moyen de protection. Selon elle, ce camouflage lui permet d’évoluer dans la rue sans susciter l’intérêt, évitant ainsi d’éventuelles nouvelles agressions.

Des rumeurs sur sa précarité financière

Depuis plusieurs mois, la situation financière de Loana est source de nombreuses rumeurs. Beaucoup se demandent si elle ne vit pas dans une précarité extrême, voire en situation de sans-abrisme. Une hypothèse qu’elle réfute fermement.

Elle explique bénéficier du soutien d’Alexia Laroche-Joubert, ancienne productrice de « Loft Story », qui l’aide à couvrir ses frais de logement et de vie. Grâce à cette aide précieuse, Loana n’a pas à s’inquiéter des dépenses liées au loyer, à l’électricité ou au téléphone, ce qui lui permet de se concentrer sur son bien-être et sa reconstruction.

Des allocations et une aide pour subvenir à ses besoins

Loana détaille également ses sources de revenus, affirmant percevoir plusieurs aides, dont celles dédiées aux personnes en situation de handicap. Elle touche ainsi environ 1500 euros par mois, une somme qui lui permet de vivre sans manquer de rien et d’assurer le confort de ses proches.

Ces revenus ne lui servent pas uniquement à elle, mais aussi à sa mère, Violette, ainsi qu’à son fidèle compagnon à quatre pattes, Titi. Son chien représente pour elle une motivation au quotidien, l’aidant à surmonter les épreuves et à ne jamais perdre espoir.