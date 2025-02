Cyril Hanouna : ce contrat secret à 250 millions d’euros qui a fait plier Vincent Bolloré !

En 2015, Cyril Hanouna a signé un contrat historique avec Canal+ d’un montant spectaculaire de 250 millions d’euros sur cinq ans. À l’époque, son émission « Touche pas à mon poste » connaissait une ascension fulgurante, attirant un large public et battant régulièrement des records d’audience, ce qui renforçait son influence dans le paysage médiatique français.

Un contrat aux négociations tendues

Derrière cette signature impressionnante, les négociations furent particulièrement complexes. Vincent Bolloré, alors à la tête de Vivendi, était initialement réticent au renouvellement du contrat de Hanouna. Il estimait que le montant exigé était excessif et que les droits obtenus en retour ne justifiaient pas un tel investissement.

La direction de Canal+, dirigée par Ara Aprikian, menait ainsi des discussions délicates avec Hanouna et son équipe pour trouver un terrain d’entente. L’animateur, fort de son succès télévisuel, réclamait une augmentation substantielle, passant de 20 millions à 50 millions d’euros par an, ce qui retardait la conclusion de l’accord.

La menace d’un départ vers M6

Face à l’incertitude des négociations avec Canal+, Hanouna et son équipe commencèrent à envisager d’autres options. Une proposition alléchante de M6 entra alors dans la balance. La chaîne offrait plus de 40 millions d’euros par an pour un nouveau concept de talk-show quotidien, ce qui constituait une alternative crédible pour l’animateur.

Cette offre concurrentielle mit une pression supplémentaire sur Vincent Bolloré, qui se retrouvait face à un dilemme majeur. Perdre Hanouna signifiait affaiblir la grille de Canal+ et risquer une baisse significative des audiences. C’est alors que le bras de fer entre les deux parties prit une tournure décisive.

Une conclusion dictée par la pression

Devant la menace réelle de voir son animateur phare s’en aller, Vincent Bolloré dut revoir sa position. Après l’éviction de plusieurs cadres dirigeants de Canal+, il décida de céder aux exigences de Hanouna. Le contrat fut finalement signé pour un montant de 50 millions d’euros par an, scellant ainsi l’engagement de l’animateur avec Canal+ pour cinq années supplémentaires.

Ce choix stratégique permit de garantir la continuité de « Touche pas à mon poste », qui continua à dominer les audiences. Les enjeux financiers colossaux derrière ce contrat illustrent le poids de Cyril Hanouna dans le paysage audiovisuel français, un poids qui, aujourd’hui encore, suscite autant d’admiration que de controverses.