Star Academy : Charles surprend Sofia Morgavi en plein direct et avoue sa grande peur en tournée !

Le 21 février, les élèves de la « Star Academy » 12 ont entamé leur grande tournée à Épernay, offrant ainsi un spectacle attendu par des milliers de fans. Le 25 février, leur ancienne professeure de chant, Sofia Morgavi, a été surprise en pleine émission « Bonjour ! » sur TF1 par Charles, qui lui a réservé une prestation émotionnelle et inattendue.

Une surprise pleine d’émotion pour Sofia Morgavi

Alors qu’elle était invitée sur le plateau de TF1 pour parler de son expérience au sein du château, Sofia Morgavi a soudainement entendu les premières notes de « J’y vais », chantée par une voix familière. Charles, l’un des élèves marquants de la saison 12, est apparu et lui a offert une interprétation touchante du célèbre duo de Florent Pagny et Patrick Fiori.

Totalement prise de court, elle n’a pu contenir son émotion et s’est exclamée « Oh my Gooood » avant de se jeter dans ses bras. Une démonstration de complicité qui témoigne de la relation forte entre les professeurs et leurs anciens élèves, même après la fin de l’émission.

Charles évoque le stress de la tournée

Après cette rencontre pleine de sincérité, Charles a livré ses impressions sur la tournée débutée quelques jours plus tôt. Malgré son expérience accumulée durant les semaines passées à la « Star Academy », le jeune artiste a avoué avoir ressenti une certaine appréhension en montant sur scène pour la première date de la tournée à Épernay.

Face à 5 000 spectateurs, l’ancien académicien s’est retrouvé dans une configuration bien différente de celle de Dammarie-lès-Lys. « C’est impressionnant », a-t-il confié, expliquant que la dimension d’un concert en public dépasse de loin l’expérience des primes télédiffusés. Cette nouvelle aventure représente un véritable challenge personnel.

Une tournée ambitieuse pour les académiciens

La troupe de la « Star Academy » ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec un calendrier chargé, ils devront enchaîner les prestations à travers toute la France, avec des arrêts incontournables dans plusieurs grandes villes.

Prochaine date majeure : Limoges le 28 février. Mais le moment le plus attendu reste sans aucun doute leur passage à Paris, où ils se produiront à l’Accor Arena le 18 mars. Une représentation de grande ampleur, où ils feront face à près de 20 000 spectateurs, un véritable test pour ces jeunes talents révélés par l’émission.