Koh-Lanta : après un terrible accident, un ex-aventurier marqué à vie témoigne – Voici ma nouvelle réalité

Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 ce mardi 25 février à 21h10 avec une nouvelle saison baptisée « La revanche des 4 Terres ». Cette édition promet d’être intense avec des aventuriers prêts à tout pour décrocher la victoire. Mais un ancien candidat, Maxime Berthon, a récemment traversé une épreuve bien plus difficile qu’un simple jeu de survie.

Un accident domestique dramatique

Révélé dans « La Guerre des Chefs » en 2019 puis dans « La Légende » en 2021, Maxime Berthon a toujours impressionné par sa détermination et son mental d’acier. Mais loin des caméras et des camps de fortune, il a dû faire face à une terrible mésaventure dans sa vie quotidienne. L’été dernier, l’aventurier a été victime d’un grave accident domestique en manipulant sa tondeuse.

Alors qu’il tentait de la débloquer, l’appareil s’est brusquement réactivé, entraînant des blessures irréversibles. Deux de ses phalanges ont été sévèrement sectionnées, un choc qui a immédiatement changé son quotidien. Contrairement aux épreuves de Koh-Lanta où tout se joue sur la stratégie et la force, cette fois, Maxime n’avait aucun moyen de se défendre face à l’accident.

Un témoignage bouleversant

Le 25 juillet dernier, Maxime a décidé de partager son terrible accident avec sa communauté sur Instagram. Avec beaucoup d’émotion, il a écrit : « Voici ma nouvelle réalité ». Ce message, bien plus qu’un simple témoignage, était une manière pour lui d’exprimer son combat personnel après cette amputation partielle.

Il a tenu à remercier tous ceux qui lui apportaient du soutien dans cette épreuve, affirmant qu’il ne lâcherait jamais prise. « Parce que je ne flancherai jamais ! Parce que j’ai ma femme, mon fils, ma famille et mes amis proches qui veillent sur moi. » Une déclaration qui a profondément touché ses abonnés, témoins de sa résilience face à cette épreuve brutale.

Avec une sincérité déchirante, il a ajouté qu’il n’avait pas d’autre choix que d’apprendre à vivre avec cette main amputée. Il expliquait ainsi son désir d’assumer publiquement ce changement, encadré par les mots combatifs qu’il a toujours affichés lors de ses aventures télévisées.

Un incroyable rétablissement

Malgré la gravité de son accident, Maxime ne s’est pas laissé abattre. Il a révélé avec soulagement qu’il avait conservé l’usage de sa main et que sa guérison dépassait toutes les attentes des soigneurs. « J’ai réussi à retrouver toute cette flexibilité inespérée et improbable d’après mes infirmiers », a-t-il annoncé avec fierté, prouvant une fois de plus sa capacité à dépasser l’adversité.

Cependant, ce retour à une vie normale ne signifie pas que le processus a été facile. Sur le plan psychologique, Maxime a confié que l’acceptation de sa situation restait extrêmement difficile. « La phrase ‘ça aurait pu être pire’ me sort par les yeux », a-t-il confessé, signifiant que pour lui, cet événement restait un traumatisme profond.

Il a ensuite conclu son message en expliquant que son cerveau ne pouvait pas simplement relativiser en pensant à pire. Pour lui, la perte d’une partie de lui-même était déjà une épreuve monumentale qu’il devait combattre jour après jour.